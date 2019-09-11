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理直氣壯當「普通女人」！《俗女養成記》江鵝「放棄跟老天爺直球對決」

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▲▼ 雖然江鵝≠陳嘉玲，但兩人最大的共同點，是勇敢離開職場，理直氣壯做一個「普通女人」。（左圖／江鵝提供；右圖／華視提供）
▲雖然江鵝≠陳嘉玲，但兩人最大的共同點是勇敢離開職場，理直氣壯做一個「普通女人」。（左圖／江鵝提供；右圖／華視提供）

記者林育綾／專訪

「只要你夠老，身邊就不會再有人問你結婚沒。」這是江鵝受訪時，面不改色說出的爆炸回應之一。近來電視劇《俗女養成記》造成轟動，而原著作家江鵝雖然不等於女主角陳嘉玲，但劇播至今面臨各種提問「你真的有個曾經論及婚嫁的男友嗎？」讓她哭笑不得說「改編是改編，原著沒有意見。」

江鵝一向不避諱談年齡，出生於民國64年（1975年），今年44歲，未婚。她透露自己會成為作家，是人生中場休息的美好意外，在粉專寫生活大小事，沒想到獲得出版社編輯矚目邀約；而被改編拍成戲，更是她至今覺得「祖上積德」的榮耀。

▲▼ 《俗女養成記》原著江鵝紀錄兒時回憶，並用成人後的觀點、幽默筆觸，回溯那一段既美好又有些荒謬的年代。（圖／記者林育綾攝）
▲ 《俗女養成記》原著江鵝紀錄兒時回憶，吸引一票6年級+前後班女生的高度共鳴。（圖／記者林育綾攝）

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《俗女養成記》書中紀錄兒時回憶，並用成人後的觀點、幽默筆觸，回溯那一段既美好又有些荒謬的年代。那段日子雖然累積了壓力和傷痛，卻也擁有許多快樂和美妙，成功吸引一票6年級女生的高度共鳴，甚至橫跨前後5、7年級生。

這部戲改編的幅度很大，例如女主角「陳嘉玲」這個角色雖然是由她衍伸而來，但「大人版的嘉玲」情節幾乎全是虛構。不過江鵝稱讚整齣戲沒有偏離原作的核心精神，而是導演和編劇們反芻過後，改成一個靠近「最大公約數」的版本，讓她很敬佩，加上能由「女神」謝盈萱來飾演，讓她開心興奮了好一段日子！

▲▼俗女養成記 陳嘉玲(謝盈萱飾演)長期忍受長官的壓力與工作要求 。（圖／華視提供）
▲由謝盈萱飾來飾演，讓江鵝開心了好一陣子。（圖／華視提供）

她跟「陳嘉玲」最大的共同點，是中年對生活各面向的反思，還有勇敢離開職場，做一個普通女人。江鵝透露自己這幾年生活「都是靠老本」，靠的是當年在職場上強迫自己、整個人差點垮掉、拼命累積的積蓄。

幾年前的她曾有很不錯的收入和頭銜，「但我很清楚，自己不是樂在其中的人。」有些人享受於商場上的交際應酬，享受著人脈連結，她知道自己並不喜歡，長年卻來為了「達標」，逼自己靠近那個「社會上的理想女人」、「有用的員工」，直到健康抗議，舉旗投降的那一天。

▲▼ 《俗女養成記》劇中陳嘉玲被送去學鋼琴，原著作家江鵝小時候也曾經歷。（圖／俗女養成記臉書）
▲《俗女》劇中陳嘉玲被送去學鋼琴，原著作家江鵝小時候也曾經歷。（圖／俗女養成記臉書）

追求達標有一部分原因，是來自從小累積的「生存恐懼」，那年代的升學壓力像個鬼魅，「好像你書讀不好、沒有上榜，就是一個沒用的人。」 童年時媽媽擔心她功課不夠好、將來沒飯吃，還因此把她送去學鋼琴，試圖培養另一門「求生能力」，又把她送到外縣市去讀明星學校。

「其實父母的焦慮和緊張，小孩都會感受得到，對一個當時的少女來說，那些壓力都太大。」這個鬼魅糾纏至長大出社會，如今的江鵝可以理解父母當時的苦心，「只是理解之後，我決定不再做相同的選擇，不願把生命投注在生存的焦慮裡。

而她當時在職場的老闆是個很溫暖的人，在她開口提辭呈時，還替她擔心未來而慰留，「可是那時候我的健康已經到了緊繃臨界點，理智上說不出為何，肉體卻再也承受不住。」從那時離開至今，「我真的再也沒辦法回去當上班族了。」

▲▼ 《俗女養成記》謝盈萱飾回到了台南老家見到了母親(于子育飾)。（圖／華視提供）
▲江鵝跟「陳嘉玲」最大的共同點，是中年對生活各面向的反思，還有勇敢離開職場，做一個普通女人。（圖／華視提供）

江鵝說，這世界上有各式各樣的人，有些人是有強大抗壓力的、是能夠跟命運「直球對決」的，但我不是那樣的人，那力道對我來說太大、太痛苦，老天爺給我的配備不屬於那一種，而是提供一個「幽默解套」，在遇到人生中的不順遂時，還能用一種幽默的角度去看待，「笑笑的跨過去，或者笑笑的跨不過去。

看見了人生中的黑暗，同時也看見了幽默，江鵝決定理直氣壯地以一位「普通女人」的身份，更自在的方式生活著。不過她透露，接下來會展開「新的事業」，靠的不是寫作，迫不及待成為「個體戶勞動者」，很快就會在粉絲團揭曉。

江鵝粉專：可對人言的二三事

▲▼俗女養成記 于子育 陳竹昇 楊麗音 吳以涵 。（圖／華視提供）
▲江鵝（後排右3）與導演嚴藝文（左1）、劇組演員合影。（圖／華視提供）

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