辣小三誘玩蒙面滾床...下秒拿花剪「狠切男友下體」！報復親密片外流

▲金髮妹不滿男友把性愛片外流，剪斷他的GG。（圖／翻攝自Mirror）

記者錢玉紘／綜合報導



阿根廷的金髮正妹布蘭達（Brenda Barattini）是男友的小三，日前他發現男友把兩人滾床單的親密影片外流，感到非常生氣，於是趁著在床上發生關係時，拿起園藝用的花剪，把男友的生殖器剪斷。如今當地法院也開庭審理該案，並正式以謀殺罪起訴布蘭達。

這起事件發生在去年11月，受害者瑟吉歐（Sergio Fernandez ）當時已經結婚，但與布蘭達有外遇關係。當天晚上，布蘭達和瑟吉歐準備滾床單，她告訴男友準備了一些小驚喜，接著拿出一個紫色的面具，戴在男友臉上，增添情趣，還提議要玩綑綁，但瑟吉歐拒絕了，於是她開始到處摸來摸去。



瑟吉歐回憶，兩人正玩到興頭上，布蘭達幫他口愛，正當他興奮享受時，生殖器就直接硬生生的被剪斷，「我當下覺得她是殺了我，我也覺得我要死了，我什麼都不知道也看不到，接著我抓起被剪斷的生殖器並立刻叫救護車」。痛苦的瑟吉歐想要離開房間，但是布蘭達緊抓著她的衣服和頭髮不放。

▲瑟吉歐本以為可以來場刺激性愛，沒想到被斷命根。（圖／翻攝自unilad）



而布蘭達的前男友貢薩羅（Gonzalo Rodriguez）也出庭作證指出，當晚他接到電話，有人告訴他「你女朋友被性侵了」，他衝到布蘭達家，發現地上血流成河，於是質問「小王」瑟吉歐，但是對方痛到沒辦法回答，此時布蘭達已經呈現瘋狂狀態，遞給他一把利刃，並大喊「殺了他！殺了這個狗X養的」。

貢薩羅的證詞是扭轉整的案件的關鍵，原先布蘭達以重傷罪起訴，現在改判謀殺未遂罪。檢方指出，這整個事件都是預謀好的，布蘭達甚至還先上網搜尋了「如何切斷生殖器」，日記裡也清楚寫著規畫好的犯案細節，而行兇的動機是因為，瑟吉歐回在未經他同意的狀況下，將兩人的性愛片分享給朋友。目前全案還在司法審理程序中，尚未做最後判決。

先前報導提到，瑟吉歐受傷當下大量失血，送醫診斷之後，有90%的命根都被剪掉了，傷勢嚴重，離復原還有很長的時間，未來可能無法再度使用生殖器。