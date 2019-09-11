觀點／BabyBoss停業「不開二店」　業界分析3大原因

▲京華城BabyBoss駐店12年，將在11月底劃下句點。（圖／翻攝babyboss官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

「BabyBoss職業體驗任意城」在京華城內經營達12年之久，是知名度最高、也是該館最具人氣的區域之一，9／11凌晨在臉書官方粉絲團宣佈，因應租約到期，將在11月底正式停業，且表示因沒有適合的場地，所以沒有開二店的計畫。業界人士分析，不僅是因為京華城前景不明，BabyBoss收攤其實是市場考量，有主要3大原因。

▲京華城BabyBoss體驗城近期仍持續營運，人潮依舊。（圖／記者林明瑋攝）

京華城前景不明

京華城從去年底就開始標售，只不過因為金額太高導致3次流局，9月底第4次標售，起標價明顯調降，且一次就降了10%，顯示地主堅持已經開始鬆動，想盡快處分物件，想再撐過1年應該不太容易。

▲京華城從去年開標，店內品牌便慢慢撤櫃，目前宛如空城。（圖／記者湯興漢攝）

店租到期

因為京華城即將處分這個大前提，內部招商也變得相當消極，因為根本無法開出長久時間的租約，且進駐無論如何都要先花一筆裝潢費，就算是再簡單的陳列，幾十萬元也跑不掉，若是餐廳投資就更高，很難有廠商願意進駐，加上標售導致櫃位流失，空櫃情況雪上加霜。

針對現有廠商，京華城也在長約到期後，也以一年一簽的方式續約來經營，BabyBoss可能覺得明年變動機率高，順勢劃下句點。

▲前景不明導致招商不易，空櫃到處可見。（圖／記者黃靖惠攝）

國際級「BabyBoss」將進台灣

三井不動產近年在台灣大興土木開賣場，2021年、也就是2年後，即將在南港登場的「LaLaport」內，國際知名的兒童體驗娛樂「KidZania」即將進駐，規格將比BabyBoss更加豪華且具更多選擇。

▲三井旗下LaLaport購物商場將進駐南港。（圖／品牌提供）

三井LaLaport南港規模達到5萬坪，比林口三井大上20%，且周邊近鄰捷運，交通不成問題，三井旗下的「LaLaport」系統是該公司最賺錢的商場類型，主打全客層，裡面不但有充足的品牌店舖，還有相當規模的育樂設施，電影院、遊樂場，加上即將進駐的KidZania，屆時將會成為台北市大型商場指標。

▲LaLaport南港鄰近捷運站，交通便利。（圖／品牌提供）

KidZania源自墨西哥，目前已授權19個國家，全球共有24個據點，是國際等級的兒童體驗營，日本三井豊洲的LaLaport、新加坡賣場也有引進，內有60種不同職業，包括美容師、導遊小姐、銀行行員等，提供給3至15歲的小孩體驗，設計相當逼真且場景精緻，預計首間將落腳在LaLaport南港內。

▲新加坡的Kidzania體驗城，提供高規格的兒童體驗模式 。（圖／記者周書羽攝）

對此，BabyBoss職業體驗任意城則表示，因為京華城的變動狀況太大，不想在匆忙之中結束營業，適逢租約到期所以決定先停業，二店計畫其實有很多人來洽談，只不過店面空間達2300坪，一時難以找到場地，還會持續尋找適合的點。