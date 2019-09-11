影／震撼！京華城「BabyBoss」宣布停業：營業到11／30　家長難過：孩子的最愛

▲BabyBoss陪伴許多小朋友成長，圖為慶生會的歡樂場面。（圖／翻攝「BabyBoss職業體驗任意城」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

震撼！京華城的「BabyBoss職業體驗任意城」宣布將停業，營業至今年11月30日（六），BabyBoss董事長林逸宣說，所有消費者權益不受影響，這段期間也將推出各式活動回饋。消息一出，許多家長相當難過地說，「謝謝陪伴我家三個孩子成長，期待找到新場地」、「好可惜喔，我女兒已是中學生了，這裡有很多我和女兒的回憶，期待有重開的一天」、「童年的回憶，我還想帶我小孩去的。」

BabyBoss今天（11日）凌晨在臉書粉絲團表示，親愛的大小市民，因與京華城租約到期，很遺憾宣布營業至11月30日，「身為華人世界第一座、台灣獨一無二的兒童職業體驗城，我們非常感謝這12年來，各位對BabyBoss的一路支持與肯定。」

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貼文提到，再次謝謝您的支持，「我們珍重再見，後會有期」，誠摯邀請您在11月30前回來BabyBoss，「與我們共度美好時光，一起用最歡樂的笑容留下最難忘的回憶。」

▲▼許多家長不捨BabyBoss將停業。（圖／翻攝「BabyBoss職業體驗任意城」官網、臉書）

BabyBoss董事長林逸宣也發出感謝函指出，感謝12年來所有消費者及合作夥伴一路支持，因與京華城租約到期，迫於短期內仍無法覓得合適的場地接續經營，BabyBoss很遺憾將劃下休止符；至今年11月30日前，所有消費者權益不受影響，這段期間也將推出各式活動，在最後的時光中回饋消費者，「讓我們共同譜寫美好的回憶。」

林逸宣說，12年來迎接數百萬來自台灣各地及海外的消費者，最後縱有千般不捨，也要暫時與各位道別，「再一次的感謝，我們珍重再見，後會有期！」

對此，許多家長難過在粉絲團留言，「謝謝Babyboss，陪伴我的兒子們長大！！那裡有我和兒子們許多的回憶」、「非常感謝給兩個相差8歲的孩子（一個已經大三、一個國一）美好的童年回憶」、「妹妹才四歲只去過一次，竟然要再見了，哥哥也很喜歡」、「我們家孩子最愛的地方，開心的回憶啊！」

據京華城官網介紹，BabyBoss City是華人第一座專屬3到12歲兒童的職業體驗城，在2300坪的歡樂空間裡，透過職業模擬情境與角色扮演，讓孩子Learning by Doing，從「玩中學」、「做中學」開發無限潛能，培養正確的價值觀與金錢觀，寓教於樂的職業體驗學習，讓孩子在歡笑與成就感中找到未來方向。

▼BabyBoss宣布停業消息。（圖／翻攝「BabyBoss職業體驗任意城」臉書）

▼BabyBoss董事長林逸宣發出感謝函。（圖／翻攝「BabyBoss職業體驗任意城」官網）