京華城傳年底熄燈遭否認　商場副總：根本還未確定

▲京華城傳年底熄燈，遭賣場否認。（圖／記者黃靖惠攝）

記者蔡惠如／綜合報導

京華城邁入第18周年慶的前一天，傳出年底即將熄燈的消息，加上BABYBOSS已公告即將在11月底歇業，讓民眾更議論紛紛，其商場副總阮信囊針對此表示，一切都在未定之天，還要看標售結果而定，「年底」這個時辰根本還未確定。

去年12月底正式開放標售的京華城，經過了3次標售仍未易主，9／25將正式開放第4次標售，本次卻有傳言商場將在12月結束營業，京華城副總經理阮信囊澄清，沒有確定年底一定熄燈，事實上仍要看9月底最新的標售結果，即便順利標售有人拿下，經正常程序還是要先提報到股東會，熄燈時間根本還未確定。

▲京華城內撤櫃空置率高。（圖／記者黃靖惠攝）

去年周年慶時，京華城內部還有約300個品牌櫃位，今年周慶據了解僅剩下100個左右，化妝品區如SKII、資生堂等一線大廠，在今年都已默默撤出，1樓僅剩單間化妝品、家居業者與星巴克咖啡，還有球體內部的首飾品牌駐守。民眾陳小姐表示，若真的關了會有點感傷，因為習慣到這裡來看電影。

京華城18周年慶仍於9／12至9／30登場，期間全館當日累積滿5,000元送500元商品券，刷京華卡或持Living Card當日累積滿5,000送600元商品券，比去年多100元回饋，商品券使用期間為10／15前。