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「墨西哥蒸氣浴」轉化成打擊樂！朱宗慶培育年輕音樂家獨奏會

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▲▼ 彭瀞瑩《再讓我說個故事好嗎》（圖／朱宗慶打擊樂團隊）
▲朱宗慶打擊樂團培育年輕音樂家，彭瀞瑩獨奏會《再讓我說個故事好嗎》將「墨西哥蒸氣浴」轉化成打擊樂。（圖／朱宗慶打擊樂團隊提供，下同）

記者林育綾／台北報導

朱宗慶打擊樂團2019年再度藉由舉辦獨奏會，引介優秀的年輕打擊樂家，彭瀞瑩《再讓我說個故事好嗎》帶來的曲目相當特別，其中〈香汗淋漓〉描述古老的「墨西哥蒸氣浴」，轉化成打擊樂，還邀請一位舞蹈設計加入編排；而另一位年僅20歲的黃微心《微笑是它的劍》將展現超齡思維，2位音樂家獨奏會將於9/25(三)、9/26(四)晚間將在台北松菸誠品表演廳舉行。

彭瀞瑩《再讓我說個故事好嗎》

彭瀞瑩從小在朱宗慶打擊樂教學系統敲敲打打，接觸、喜歡上打擊樂，進而立定學習志向，接受專業的訓練，朝著以藝術工作為業的方向努力，透過舞台經驗的累積，不斷成長、蛻變。雖然演奏實力無庸置疑，但當彭瀞瑩被賦予舉辦售票獨奏會的挑戰時，容易緊張的她仍是腦袋一片空白。

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不過她自覺「應該要緊緊抓住老師給我的機會好好表現」，於是回歸初衷，徹底思考舉辦個人獨奏會的意義，並在徵詢師長的建議後，決定以自身所熱愛的閱讀、書本、文學出發，形成音樂會的主題架構。

她的演出命名為《再讓我說個故事好嗎》，取自以色列作家艾加．凱磊(Etgar Keret)的代表作《再讓我說個故事好不好》（One Last Story and That’s It）。彭瀞瑩表示，自己特別鍾情於短篇故事的文字魅力，作家創造出情感深刻的生動世界，令她深深著迷。希望能將這些文字所帶給她的感受轉化到演出曲目的安排中，引領欣賞其演奏的觀眾，也能對每首作品有所體會和感受。

▲▼ 彭瀞瑩《再讓我說個故事好嗎》（圖／朱宗慶打擊樂團隊）

《再讓我說個故事好嗎》共安排3首曲目，分別是以木鐵琴為主的獨奏與合奏作品，2首綜合打擊樂，1首純肢體搭配預錄的音響的作品〈這不是一顆球〉，另1首由一副沙鈴搭配midi演出的〈香汗淋漓〉。其中技巧上最挑戰的是〈變形蟲〉，兩隻手分別要演奏不同的旋律，十分考驗演奏者的協調性和專注力。

〈香汗淋漓〉描述的是古老的「墨西哥蒸氣浴」，透過泡浴讓身體的出汗，排出體內毒素的同時，靈魂也能藉由這樣類儀式的過程得到淨化。為增加作品的故事感和畫面敘述性，彭瀞瑩特別邀請一位舞蹈設計加入，在不改變作曲家的本意下，嘗試透過編排，讓視覺感更為具象也更有空間感。

▲▼ 彭瀞瑩《再讓我說個故事好嗎》（圖／朱宗慶打擊樂團隊）

為準備本次獨奏會，彭瀞瑩把握樂團巡演的空檔，在旅館房間、排練室，甚至演出後台或舞台旁，都可以發現她抓緊時間練習的身影。在準備〈賣火柴的小女孩〉這首鐵琴獨奏作品時，她加入了許多自己的想像，例如，當用弓拉奏鐵琴時，她會將火柴的意象投射在弓上，彷彿拉琴的同時也點燃了火苗。

彭瀞瑩也還記得，上個月隨樂團到中國大陸巡演期間，她趁著演出空檔在舞台旁邊練習另一首木琴獨奏作品〈夏日的樹屋〉。一旁經過的場館工作人員，不經意地道中心中感受，「獲得共鳴的驚喜」讓瀞瑩十分感動，因為「這首作品帶給我的就是這樣的感覺，沒想到竟然可以讓其他人有一樣的感受！」

音樂會的最後一首曲目〈我〉，則是彭瀞瑩特別委託新生代作曲家蔡昀恬全新創作的作品，藉以表述她對於舞台演出的理想追求。對彭瀞瑩來說，演奏家在舞台上都在追求著某種近似真空的忘我狀態，而可以這樣為一場音樂會傾盡全力，「很滿足，真的！」

黃微心《微笑是它的劍》

年僅20歲的黃微心，現就讀國立臺北藝術大學音樂系二年級、同時是朱宗慶打擊樂團2見習團員。2018年她參加Italy Percussive Arts義大利打擊樂大賽，獲得20-26歲組冠軍，可以說年紀輕輕即在國際樂壇嶄露頭角。

▲▼ 黃微心在獨奏會《微笑是它的劍》將展現超齡思維。（圖／朱宗慶打擊樂團隊）
▲年僅20歲的黃微心在獨奏會《微笑是它的劍》將展現超齡思維。（圖／朱宗慶打擊樂團隊）

對於這個小女生，藝術總監朱宗慶是這樣形容她的「愈是有機會了解她，愈是會驚訝地發現，她許多的思維，實超越了我們對她同齡人的想像！」朱宗慶打擊樂團資深團員、也是黃微心指導老師的吳珮菁也說「對於音樂，她時常會有出乎我意料之外的表達和詮釋，很多是我不會那樣做的方式，而她那樣做，我覺得很棒、很好！」

頂著大賽獲獎光環的黃微心，是師長眼中的優等生，但面對售票獨奏會，仍是心情仍是戰戰兢兢，「幸福好像來得太快了，覺得好不可思議！準備這場獨奏會的過程其實很徬徨，老實說我覺得差不多要掏光自己了，但在20歲的這年，好像感知神經有一些開關終於被打開了，想要做的東西很多，每一件事情都很想嘗試。」

黃微心打擊樂獨奏會《微笑是它的劍》，來自某天的靈光乍現，彷彿對這句話有了全新的認識與體會，於是決定以此為題，展開本次獨奏會的內容設計。對於自己的音樂會很有想法的黃微心，為求呼應主題，特地拍攝了頗具話題性的照片；海報設計一出，顛覆了許多人對一位年僅20歲小女生的想像，這是演奏者有意為之的鋪陳。

▲▼ 黃微心在獨奏會《微笑是它的劍》將展現超齡思維。（圖／朱宗慶打擊樂團隊）

不同於過去以獨奏的作品為主，黃微心在本次獨奏會的曲目安排上，除了有木琴作品〈鳥景〉、〈鏡子〉，以及鐵琴作品〈滿懷思念〉外，也嘗試演出綜合的打擊樂曲〈莎法〉。她表示，演奏綜合的打擊樂曲「需要將不同的樂器組合，一個一個樂器去挑選並確認聲響，相較於演奏單一樂器的作品，這是很不一樣的學習。」

另外，音樂會將演出全新的委託創作〈遺失之前〉；而在作品〈房間〉中，黃微心和王之筠取材基恩・科辛斯基的小鼓作品，搭配新媒體設計加以改編，希望透過戲劇表現和音響設計，帶給觀眾不一樣的驚喜，「我很享受這樣慢慢拼湊到完整的過程。」

被問起探索自我的過程中，最大的收獲是什麼？黃微心帶著她古靈精怪的表情說，「大概就是恐懼和不安吧！但也因此讓我的耳朵開始能聽到更多的聲音，好像讓聽覺的敏銳度也Level up了！」黃微心希望自己能快點找到自己演奏的特色，同時又不想太快被既定印象限縮，希望把握各種不同的學習機會，嘗試過去較少接觸的領域，朝更全方位演出的方向去發展。

▲▼ 朱宗慶打擊樂團／藝術總監朱宗慶和兩位獨奏家彭瀞瑩、黃微心合影。（圖／朱宗慶打擊樂團）
▲藝術總監朱宗慶（中）和兩位獨奏家彭瀞瑩、黃微心合影。（圖／朱宗慶打擊樂團）

朱宗慶打擊樂團每年海內外演出行程滿檔，要在兼顧馬不停蹄的排練、公演和活動參與中，準備售票獨奏會的吃重壓力，對年輕團員來說，絕對是一大挑戰。但他認為，提供實質的機會，讓年輕音樂家去實踐夢想、拓展視野、接受激盪，是增進專業追求最有效的做法，也是團隊必要的投資。對於人才培育，堅持數十年如一，也是團隊邁向35周年下一階段的重要核心目標。

彭瀞瑩《再讓我說個故事好嗎》9/25(三)19:30誠品表演廳

黃微心《微笑是它的劍》9/26(四)19:30誠品表演廳

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