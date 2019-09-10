豪雨軍機場積水倒灌農　林美燕、蔡筱薇要求軍方善後

▲豪雨軍機場積水倒灌農地，市議員林美燕、蔡筱薇要求軍方善後。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年8月初中南部豪雨不斷造成多處淹水，其中南區一片緊鄰台南第一聯隊空軍基地圍牆邊的農地，疑機場內基地地勢較高，水位高漲倒灌農地，最高淹水深達半個輪胎高；雖第一時間國軍派員堆置沙包，但還是造成約2甲地農田基土流失。

林姓農民擔心趕不上10月初播種，透過台南市議員林美燕協調，希望軍方回填土方，沒想到軍方卻出爾反爾，9月10日上午議員林美燕與議員蔡筱薇現勘後，強烈要求軍方別再推諉塞責，應負起最大責任善後協助農民。

林美燕直言，農民請求很簡單就只有將土方回填，對於軍方推諉態度表示遺憾，8月17日淹水第一時間空軍第一聯隊長便答應農民修復護堤及回填土方，且軍方還主動提議至區公所與農民簽和解書，沒想到人一到現場，軍方卻又臨時反悔，為此已經協調4次，軍方卻一再拖延，嚴重影響農民耕作播種時程。

林美燕表示，她追查淹水原因，認為空軍基地排水系統不完善，僅用土溝且直接排入農地內，遇雨根本來不及排水，且基地地勢較高，才會導致水位高漲有倒灌之虞，要求空軍除善後修復，重新設計排水系統，才能解決豪雨即淹的窘況。

林姓農民苦不堪言表示，依規定10月1日前要完成播種，才符合農委會補助資格，但是現在基土流失無法耕作，這幾天擔心到幾乎無法吃喝，議員蔡筱薇也表示，將協同立委林俊憲向國防部反映，強調要軍方苦民所苦，儘速處理。