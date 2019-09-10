大社情侶弒母！他前一天晚上怕了…19歲逆女冷回：不讓我爸媽死就分手

記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄市大社區某果菜市場7月13日發生刺頸死亡案，王姓婦人會同鄭姓女兒（19歲）逛完市場後，被女兒的男友持刀刺死。最新調查結果顯示，整起事件的起因竟是鄭女教唆男友殺了父母，甚至在男友心生退卻時，對著對方說「明天一定要讓爸媽死，不然我們就分手」，恐怖行徑令人髮指；最後，橋頭地檢署依教唆殺害直系尊親屬罪、殺人罪起訴鄭女與韓男，同時請法官從重量刑。

時間回到7月13日，當時46歲的王婦與女兒到果菜市場購物，買完菜後準備騎車回家時，卻被韓男攔下，持水果刀從左側臉頰刺入，導致鮮血直流，送醫後仍不幸身亡。

▼韓男當時在果菜市場的停車場埋伏，看到王婦出現後立刻動手行兇。（圖／東森新聞）



當時鄭女看見媽媽遇刺，立刻狂奔離開現場，蹲在地上痛哭。韓男看見女友奔逃，拿著水果刀緊跟在後，最後還騎車將女友載走。

依據當時警方的調查，韓男與鄭女開始交往時，不斷遭到女方父母的反對，甚至還被嘲笑「又矮又黑」，疑似因此心生不悅，才持刀犯下兇案。

不過，隨著警方偵辦，真相也漸漸水落石出。依據檢方的起訴書內容，鄭女與男友交往後，受到父母強烈的反對，平時約會也必須有父母陪同，2人見面、獨處的機會不多。

▼小情侶平時獨處的時間不多。（圖／翻攝自當事人臉書）



起訴書說到，由於父母的管教嚴格，鄭女只能透過通訊軟體與男友頻繁聯絡，長久下來對管教感到厭煩，開始抱怨「能不能換父母」、「換了以後就能約會了哦」，並與男友一起稱呼閻羅王、神明為「乾爸」、「乾媽」。

聊天內容中顯示，2人曾希望「乾爸」、「乾媽」能夠附身在鄭女的父母身上，讓父母重病死亡。就在聊天內容偏差後，鄭女7月11日向男友透露，「我很希望明天醒來我爸媽就死了。」

2人對「乾爸」、「乾媽」失去耐心後，開始計畫殺父、弒母的流程。鄭女向平時聽話的男友透露殺人的意圖，陸續說出「老公成功嗎」、「誰可以幫我」、「我看我們不用試婚紗了」等話語，想讓男友動手行兇。

韓男聽了女友的話，也起了殺人的意圖，向女友說到，「殺手殺妳爸爸媽媽，殺手再步行，我自己請（親）自出馬」、「老婆我那麼狠（恨）妳媽媽爸爸，我當然敢殺」。

▼鄭女不斷對男友透露「讓我爸媽死」的念頭。（圖／翻攝當事人臉書）



不過，韓男買了水果刀後，向女友稱「我直（只）能光芒（明）正大殺人了」，卻在當天晚上心生退意，「老婆，閻羅王說妳怎麼不直接離家出走比較快，不要理妳爸爸媽媽就好。」但鄭女卻對男友說，「老公明天一定要讓爸媽死，不然我們就分手。」

隔天起床後，鄭女發現父母還活著，對男友說出「我看我們不用試婚紗了」、「我希望等等就能結束一切」、「我爸開車能死嗎」等話語，讓男友趕快動手；對方則回應，「老婆等等菜市場停車場見，殺妳媽媽。」隨後，韓男就在菜市場的停車場犯下凶殺案。

檢方調查後認為，鄭女犯了「教唆殺害直系血親尊親屬」的罪嫌、韓男則犯了「殺人罪嫌」；此外，雖然鄭女、韓男還意圖殺害鄭女的父親，但沒有實際犯下罪行，依照共犯從屬性原則，這部分並未構成犯罪。

檢方表示，鄭女、韓男因為一時的感情問題，不想辦法透過正常的管道、溝通來化解，反而受到情緒波動，憤而行兇，情節相當重大，希望法官能從重量刑，以維法紀。