限用千元在五金行取材創作！高雄大社首屆「農閒藝術節」中秋登場

▲2019第一屆農閒藝術節「大社在這裡」，將於中秋節高雄大社舉行。（圖／農閒藝術節，下同）

記者林育綾／綜合報導

為了讓更多人認識高雄「大社在哪裡」，在地農藝團體「走路草」以「大社在這裡」為名，舉辦第一屆「農閒藝術節」，將在中秋連假9/13、9/14、9/15登場，3天活動包括「千元美展—現成物獵人」比賽、「盡人事 聽天命—謝天影展」以及最後一天的「田中遛菜吃菜趴」，讓更多人認識大社農業、工業、藝術的一面。

第一屆「農閒藝術節」由走路草發起，與財團法人高雄市大社區青雲宮共同主辦，3天將舉辦系列工作坊、行為表演、露天電影、藝術徵件比賽⋯等活動，並邀請韓國藝術家金緣定、香港藝術家蔡鈺娟、還有許家禎、蔡玉庭、羅懿君等多位藝術家到大社駐地創作，讓更多人認識「台灣縮影的大社」。

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大社到底在哪裡？主辦單位表示，佛光山非常有名，很多人因此知道高雄大樹、義大世界，但大多人只知道義大世界在觀音山上，卻很少人知道上山前經過的鬧區就是大社。

為了讓更多人認識大社，走路草兩位主要成員陳漢聲、劉星佑，選定大社做為第一屆農閒藝術節的起點，提出「農閒」這個關鍵字，思考地方產業轉型面臨的問題與困境。

他們說明，有一種農閒是農事將盡的閒暇，另一種農閒是捨棄農事的轉行，農閒藝術節想實踐第三種農閒，農家子弟農閒時才可以從事藝術創作，然而藝術創作其實也像農事一般，需要堅毅的勞動，「農閒藝術節」是第三代農家子弟，在從事藝術產業時，希望結合家業與藝術的在地實踐。透過藝術節的辦理，讓在地民眾認識不一樣的大社，並讓外地的參與者，可以回頭思考自己原生故鄉的現況與發展。



▲「千元美展—現成物獵人」比賽，限用台幣1千元在當地五金行取材創作。

3天的活動內容，包含走路草高雄工作室「思箱空間」的落成與開放；「千元美展—現成物獵人」比賽、「盡人事 聽天命—謝天影展」以及最後一天的「田中遛菜吃菜趴」，將以中型巴士搭載觀者，根據走路草「牆隔神農」、「湖底田—水上考古」成員作品中的內容，尋訪大社的地點，深入的認識作品，也認識大社與作品的關係。

新落成的「思箱空間」希望成為大社第一個以當代藝術藝術為主的交流平台；「千元美展—現成物獵人」廣邀國內外藝術家，以台幣1千元為限，取材自大社在地的五金行，並以大社區青雲宮為展示場所，由台灣知名策展人擔任評審，選出最具創意的作品。



▲「謝天影展」當天放映徵件的影像作品，透過「擲筊」問神明決定首獎。



中秋節隔天於大社青雲宮廟埕，下午由曹一竹與陳有德帶來富含自然環境教育的高蹺演出，以及張雅淳的月琴演唱，晚上播放在台灣製作的2D手繪動畫電影《幸福路上》，透過動畫內容，呼應大社地區經歷台灣經濟高度發展的過程，以及自然環境與常民心境的變遷；當天放映徵件的影像作品，透過「擲筊」問神明，決定「謝天影展」的首獎。

最後一日，走路草將延伸其創作計劃，舉辦不同於一般文史導覽的「田中遛菜吃菜趴」，了解食物生長的環境，才是真的食農教育，而參與者也將進一步的貼近藝術家的視野，是如何看到當前的大社環境。

2019第一屆農閒藝術節「大社在這裡」

2019/09/13（五）～ 2019/09/15（日）

FB：農閒藝術節 Farming＆Arts Festival

