施政滿意度「六都第2名」　侯友宜：衝刺市政才是本分





▲新北市長侯友宜。（資料圖／新聞局提供）

記者袁茵／新北報導

有媒體公布22縣市首長施政滿意度調查，身為新任首長的新北市長侯友宜奪得第7名，也是六都排名中第2名，成績亮眼。對此，侯友宜表示，不管民調是高還是低，都還是要用平常心努力，全力把市政做好，也感謝市民給他這個機會，自己一定會盡全心全力努力做事。

針對侯友宜在《天下雜誌》最新民調中，22縣市首長排名第7名，他表示，民調都是用平常心來看待，不管是高或低，都還是要隨惕勵自己、鼓舞自己，並且用平常心努力、全力把市政工作做好，市民要求他好好扮演市長角色，那他就會全力以赴，「謝謝大家給我機會，我會好好把事情做好。那不管高跟低，我都是平常心來看待。」

至於民調高到打破國民黨在新北的紀錄，侯友宜表示，平常心來面對，最重要的還是一步一腳印，務實面對所有挑戰，但願當市長的人都能靜下心，全力把市政衝刺好，這才是最重要的本分。不管民調高或低，對他來講都是一種鞭策，也是一種鼓勵，「高的時候也不要開心，低的時候也不要氣餒，我們好好做事，這才是最重要的。」

而台北市長柯文哲排名倒數第3，有意角逐總統大位的高雄市長韓國瑜更是最後一名，侯友宜說，每個人都有自己做事的方法，也有自己角色定位，只要把自己的角色扮演好，那他覺得這樣就可以了，「我們要尊重別人的想法跟做法！相信兩位市長都是一個非常有智慧的人，他們選擇了一個做法跟想法，我們都要表示對他們的尊重。」