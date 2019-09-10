「限定2天」只送不賣！戶戶送指定餐廳下單　秒獲手工奶茶月餅

▲戶戶送歡慶中秋節送限量奶茶月餅。（圖／戶戶送Deliveroo提供）



記者蕭筠／台北報導

還沒吃到月餅嗎？沒關係！美食外送平台戶戶送「Deliveroo」為歡慶中秋佳節，將於明（11）日至12日（四）限定2天推出限量手工奶茶月餅，且只送不賣、送完為止，消費者只要在指定餐廳下單就可獲得；另戶戶送也將攜手134家合作餐廳，於9月11日至9月17日推出「指定套餐送可口可樂」加碼活動。

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▲戶戶送中秋節奶茶月餅上印有袋鼠logo。（圖／戶戶送Deliveroo提供）



戶戶送「Deliveroo」於今年中秋節推出「中秋限定奶茶月餅」，濃郁奶茶餡料加上紮實榛果的月餅只送不賣，只要在9月11日至9月12日於春水堂（西湖店、光南店）以及麻膳堂（舊宗店）下單美食，就可以獲得限量奶茶月餅，送完為止。

另戶戶送也將在9月11日至9月17日，攜手134家餐廳夥伴祭出加碼活動，前10單將獲得2罐「可口可樂」纖維+；更多詳情可至戶戶送官方臉書做查詢。





・戶戶送指定餐廳下單美食可獲限量奶茶月餅



春水堂（西湖店）：指定時間內下單，前5筆訂單即獲奶茶月餅

春水堂 （光南店）：指定時間內下單，前5筆訂單即獲奶茶月餅

麻膳堂 （舊宗店）：指定時間內下單，前10筆訂單即獲奶茶月餅



・戶戶送中秋加碼送指定134家餐廳下單指定套餐，前10單獲2罐可口可樂纖維＋

甘榜海南雞飯（中山店+內湖店）：

A餐（海南雞飯+半顆蛋+小菜）+C餐（海南雞麵+半顆蛋+小菜）

Alleycat's 巷貓餐廳（忠孝延吉店）：

餐(1) 8"pizza (瑪格麗特、四種起士、森林、夏威夷、手工義大利香腸)+巷貓分享餐

餐(2) 歡樂分享餐 (12"披薩x1+8"披薩x1+4塊炸雞+歡樂炸物拼盤+可樂 or 雪碧1250ml)



MAMAK 檔星馬料理（忠孝店）：

餐(1) 雙人餐：囊餅+咖哩雞肉&海南雞飯&大馬炸雞翅

餐(2) 三人餐：囊餅+咖哩雞肉&海南雞飯&咖哩叻沙或咖哩叻沙公仔麵&大馬炸雞翅