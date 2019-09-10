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舊社國小全新籃球場啟用　林智堅化身一日教練

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▲新竹市長林智堅化身「一日籃球教練」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅化身「一日籃球教練」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

舊社國小籃球隊已獲得新竹市中小學籃球聯賽13連霸，並培育多位優秀籃球選手進軍HBL、UBA，為竹市基層籃球培訓重鎮，為讓舊社的孩子更安全、好用的球場，發展體育專才，新竹市政府補助230萬元，解決籃球場積水與表層龜裂問題。今（10）日啟用典禮，新竹市長林智堅也化身「一日籃球教練」，陪伴多位籃球隊校友、現任隊員練球，他表示，市府致力提升孩子安全舒適的運動環境，盼為小小國手們提供最好的訓練與比賽場地。

林智堅指出，本次工程雖不大，但他堅持親自到場為孩子祝福，他擔任市長後特別關心教育，其中運動與閱讀更是他最重視的兩大核心，他知道舊社國小的孩子熱愛籃球，且在莊傑志校長的帶領之下籃球成績優異，16年來有13年奪下新竹巿中小學籃球聯賽國小組冠軍，更是籃球國手的搖籃，不少優秀的校友今日也特別前來慶祝學弟妹的新球場，如簡廷兆、黃筑琳等多位HBL、UBA新銳球員，都畢業於舊社國小。

林智堅表示，過去新竹市的文教力在各家媒體評比中名列前茅，今日甫公布的天下評比，新竹市的文教力與經濟力都是非六都第一；過去四年來，市府已投入超過37億元，推動新校園運動，新設2校、改善27棟校舍，並推動教室「降溫計畫」，投入4.5億分3年為竹市公立國中小班班裝冷氣，未來也將投入8億新建總圖，該案已進入最後評選階段，將盡快規劃發包，期盼在他的任期內完成興建。

林智堅表示，過去市府已投入1.86億改善全市29所學校，39項操場、球場等運動設備，這次修繕的舊社國小現有47個班級，學生人數不斷增加中，而該球場正是學生們最常使用的戶外運動空間，已將近19年沒有大規模的翻修，市府便投入230萬，重整籃球場鋪面，新球場變得更平整，且為標準場地規格；今年市府還會繼續努力，完成頂埔、新竹國小的籃球場修繕。

「這是20周年最好的禮物。」舊社國小校長莊傑志表示，今年正好是舊社國小20週年校慶，感謝市長贈送最棒的20週年開學禮物，這座籃球場是學生下課的最愛，整修完畢後能夠讓為新竹市培育更傑出的籃球人才，並奠定第一級基層訓練根基，籃球場旁也添加美學角落「籃球小荳荳」吉祥物繪圖，象徵舊社孩子活力無窮。「喜歡跳房子。」李品樂同學說，籃球場的側邊有增設的2座「跳房子」遊戲格，搭配沙坑，可以讓幼兒園及低年級的孩子可以一起享受純真的童年趣味。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，新竹市積極向中央爭取、經由市府編列預算，4年多來已投入1.86億協助改善學校體育環境。本年度共有15所學校17件體育工程發包興建或改善，舊社國小籃球場是第5所完工學校。暑假之後，其餘各校工程亦將陸續完工，適逢新學年開始，將帶給學生嶄新的校園體驗。

教育處表示，舊社國小籃球隊成績現優異，男子籃球隊獲得新竹市13連霸，前年獲得全國少年籃球錦標賽亞軍，去年獲得全日少年夏季籃球賽冠軍。也是培育國手的搖籃，有簡廷兆當選U18國手。學生分布全國各大名校，南山、松山、成功、南湖高中外，在光復高中則有林現晴。而大倫國中的林現惟、楊梓辰更榮獲今年Jr. NBA國中組全國冠軍。

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