桃園版的越南中秋節　吃月餅還有親子彩繪燈籠開心唱

▲桃園越配過中秋，舉行親子彩繪燈籠。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「在桃園新鄉，我和我的越配姐妹們，一起過故鄉傳統中秋！」桃園市越配權益促進會8日於農曆中秋節前夕，假中壢區公民會館舉辦「越圓愛團圓-越南文化體驗暨中秋節家庭聯誼活動」，吸引百位越配帶小孩，一同彩繪燈籠，做月餅，多位越配家庭夫妻，並上台開心歡唱，氣氛熱絡。

▲越圓愛團圓-越南文化體驗暨中秋節家庭聯誼活動，於中壢區公民會館熱鬧舉辦。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市副市長游建華、市議員彭俊豪、魯明哲、移民署桃園服務站主任林萬益等地方人士亦出席活動。游建華指出，市長鄭文燦非常照顧桃園的新住民，推動各項友善新住民的政策，受到各界肯定。尤其是，桃園是越南成份最高的城市，桃園的越配家庭有11,000多人、越籍移工有25,000人，所以桃園市這些年來，推出許多有越南特色的大小活動，使桃園呈現繽紛多元。

▲▼越南中秋節，除了要吃月餅，還由大人陪伴小孩提燈籠。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市越配權益促進會創會長馮玉英、現任理事長阮慶漓指出，「越圓愛團圓-越南文化體驗暨中秋節家庭聯誼活動」，由市府社會局主辦，該會承辦；而活動選擇在中壢區公民會館舉辦，主要是地點靠近中壢火車站，方便越配姐妹帶小朋友搭車來參加。

▲桃園越南姐妹們，穿上越南國服，一起過中秋開心唱跳。▼越配家庭夫妻開心歡唱。（圖／記者楊淑媛攝）

馮玉英說，在越南過中秋節，和台灣相同的地方是吃月餅，但另外他們還會提燈籠，由大人陪伴小孩提燈籠，出來玩耍，熱鬧氣氛，有如兒童節，而這天，兒童最大！因此，該會近年來，多次在中秋節前夕，特別舉辦彩繪燈籠以及做月餅活動，就是要讓居住在桃園的越配及其下一代，了解母親的越南故鄉，過中秋節的習俗和文化，同時也讓孩子們，感受異國文化習俗各有不同，所帶來的衝擊，學習如何包容與認同差異。