　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園版的越南中秋節　吃月餅還有親子彩繪燈籠開心唱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園越配過中秋彩繪燈籠開心唱

▲桃園越配過中秋，舉行親子彩繪燈籠。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「在桃園新鄉，我和我的越配姐妹們，一起過故鄉傳統中秋！」桃園市越配權益促進會8日於農曆中秋節前夕，假中壢區公民會館舉辦「越圓愛團圓-越南文化體驗暨中秋節家庭聯誼活動」，吸引百位越配帶小孩，一同彩繪燈籠，做月餅，多位越配家庭夫妻，並上台開心歡唱，氣氛熱絡。▲桃園越配過中秋彩繪燈籠開心唱

▲越圓愛團圓-越南文化體驗暨中秋節家庭聯誼活動，於中壢區公民會館熱鬧舉辦。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市副市長游建華、市議員彭俊豪、魯明哲、移民署桃園服務站主任林萬益等地方人士亦出席活動。游建華指出，市長鄭文燦非常照顧桃園的新住民，推動各項友善新住民的政策，受到各界肯定。尤其是，桃園是越南成份最高的城市，桃園的越配家庭有11,000多人、越籍移工有25,000人，所以桃園市這些年來，推出許多有越南特色的大小活動，使桃園呈現繽紛多元。▲桃園越配過中秋彩繪燈籠開心唱

▲▼越南中秋節，除了要吃月餅，還由大人陪伴小孩提燈籠。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園越配過中秋彩繪燈籠開心唱

桃園市越配權益促進會創會長馮玉英、現任理事長阮慶漓指出，「越圓愛團圓-越南文化體驗暨中秋節家庭聯誼活動」，由市府社會局主辦，該會承辦；而活動選擇在中壢區公民會館舉辦，主要是地點靠近中壢火車站，方便越配姐妹帶小朋友搭車來參加。▲桃園越配過中秋彩繪燈籠開心唱

▲桃園越南姐妹們，穿上越南國服，一起過中秋開心唱跳。▼越配家庭夫妻開心歡唱。（圖／記者楊淑媛攝）▲桃園越配過中秋彩繪燈籠開心唱

馮玉英說，在越南過中秋節，和台灣相同的地方是吃月餅，但另外他們還會提燈籠，由大人陪伴小孩提燈籠，出來玩耍，熱鬧氣氛，有如兒童節，而這天，兒童最大！因此，該會近年來，多次在中秋節前夕，特別舉辦彩繪燈籠以及做月餅活動，就是要讓居住在桃園的越配及其下一代，了解母親的越南故鄉，過中秋節的習俗和文化，同時也讓孩子們，感受異國文化習俗各有不同，所帶來的衝擊，學習如何包容與認同差異。

ET快訊
快訊／韓國瑜新北造勢「鳳飛飛」暖場　主辦單位喊現場破25萬
Live／韓國瑜造勢10萬紅潮再現新北　「浪子回頭」2020
23歲妹懷孕6月…超音波一看「胎兒甜笑、做鬼臉」　醫皺眉：孩
颱風琵琶最快周二生成！　一張圖曝「中秋天氣」變數：北東先變天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園版的越南中秋節　吃月餅還有親子彩繪燈籠開心唱

台南再新增1例本土登革熱病例累計25例　已完成強力孳清

古地圖接人氣　台南四百年古地圖特展開展

和泰集團全台總動員淨灘減塑　鄭文燦：感謝共同保護桃園海岸生態

台南新住民家庭日　黃偉哲：推動新住民政策協助新住民融入台灣社會

義消水裡來火裡去　林燕輝又兼藝術文化理事長傳承文化

重現風華　台南市定古蹟廣安宮修復工程動工

台南佳里百業齊反毒　千人為反毒而跑

高雄打狗商場問題多住戶怨　攤商發不了大財恐將被斷水斷電！

南亞企業里長警長關懷弱勢戶　持續10多年在秋節前夕發放物資

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

「暌違16年」首批山竹通檢疫！家樂福144盒搶先賣...網瘋：來搶

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

11歲女孩自彈自唱徐佳瑩《出口》　周湯豪親送擁抱：我非常喜歡她的表演

到底啥「意思」？中文含意太難懂 多音多義超複雜網崩潰：求翻譯

女選手《親愛的那不是愛情》唱一半忘詞　李榮浩揪失誤：你剛才中間怎麼了？

桃園版的越南中秋節　吃月餅還有親子彩繪燈籠開心唱

台南再新增1例本土登革熱病例累計25例　已完成強力孳清

古地圖接人氣　台南四百年古地圖特展開展

和泰集團全台總動員淨灘減塑　鄭文燦：感謝共同保護桃園海岸生態

台南新住民家庭日　黃偉哲：推動新住民政策協助新住民融入台灣社會

義消水裡來火裡去　林燕輝又兼藝術文化理事長傳承文化

重現風華　台南市定古蹟廣安宮修復工程動工

台南佳里百業齊反毒　千人為反毒而跑

高雄打狗商場問題多住戶怨　攤商發不了大財恐將被斷水斷電！

南亞企業里長警長關懷弱勢戶　持續10多年在秋節前夕發放物資

U18冠軍戰／余謙6.2局手指破皮退場　林昱珉中繼飆K

快訊／韓國瑜新北造勢「鳳飛飛」暖場　主辦單位喊現場破25萬

U18世界盃／不靠大砲全壘打　中華長打率仍列6強最高

20萬民眾湧入　耗資1千億「橫向摩天大樓」重慶來福士開幕

TripAdvisor飯店「5星好評」被爆灌水！　「開羅最佳」假好評高達8成

出勤找不到車救護　消防員大喊「奈嘸車？」騎鐵馬上陣

台北公開賽／大馬雙蔚組合三局大逆轉　化解南韓5冠軍點捧冠

台中建商信心有多強　7月建照量年增3倍

英大臣閃辭…強生火速宣布新人選！　留歐陣營再出線

紐約時裝周／王珞丹露側乳尬李玟　宋慧喬緊包甜看RALPH LAUREN

地方熱門新聞

郭台銘若要選總統　柯文哲：請說..

台南麻豆文旦裂果遭亂倒查獲行為..

觀音區市議員遞補　郭蔡美英9/..

兒子癌逝、孫子昏迷！高雄76歲..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

男子求職碰壁淪落街頭　暖警助返..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

女導遊遺失手機歸仁熱警積極協助..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

鳳梨酥名店公休2天　排隊客大熱..

小英台南競總後援會將百花齊放

酒駕零容忍南警聯合取締展決心

黃小妹拚上嘉女　縣長：送她回越..

水利會釣魚賽　宋文祥獲總重量冠..

更多熱門

相關新聞

好市多搶冰塊爆口角！3歲童昏倒

中秋節前的周末各地都出現排隊潮，尤其美式賣場好市多（Costo）被人潮擠爆，台中店開店才1個多小時就塞滿人，結帳隊伍從櫃檯排到冷藏區，最多等2.5小時才能付錢離開，網友諷刺形容「冰淇淋排到變奶昔」！不只如此，嘉義店一名3歲男童疑似因為人多昏倒，緊急送醫，甚至有人為了搶冰塊爆發口角。

慶中秋　新北中秋晚會接力登場

台南學甲區頭港鎮安宮中秋大放送

台鐵加開台東返鄉返工列車　6日凌晨可訂票

角頭尋仇開槍洩憤　他送水果衰中彈「下體爆血」

關鍵字：

桃園越配中秋彩繪燈籠

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽曝真相

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

紅茶店老闆外送撞死　潮州人淚別

網公認「最討厭女生Top10」！他見第2名崩潰

帥警抓逃犯慘遭「砍頭」　10天後結婚

松田康博重開fb發聲明：祝福台灣

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

高二妹勞動換愛心餐！班導：妳最後盛　姐聽原因心碎

25歲大眼妹吸電子煙3年！「大量吐血」3器官感染

路易莎分店狂冒　網全好奇紅什麼

愛吃生魚片！他3年後肝臟「被吃掉」

薛定岳殉職第11天　女友忍淚發文

辣姐看30年摩鐵嘆客「水準變好差」

電子煙更毒...蔡依林驚：我全世界最後知道？

更多

最夯影音

更多

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

「暌違16年」首批山竹通檢疫！家樂福144盒搶先賣...網瘋：來搶

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面