義消水裡來火裡去　林燕輝又兼藝術文化理事長傳承文化

▲屏東縣萬丹藝術文化協會理事長林燕輝，身兼萬丹消防義消分隊助理幹事，熱心公益。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹藝術文化協會理事長林燕輝，身兼萬丹消防義消分隊助理幹事，一個讓他瞭解生活本身就是一種藝術，水裡來火裡去也讓他體會生命的無常，以歡喜心樂意去幫助人。

▲▼畫家林烽（左起）、林燕輝、雕刻家林壽山、協會創會理事長李太豐（左）、林燕輝。

1966年出生的林燕輝，2000年因孩子就讀小學，擔任萬丹國小家長會委員，因熱心校務，後來成為常委、副會長，2004年擔任會長；擔任委員的同時，認識了同是在家長會擔任委員的警消，對方以萬丹義消很缺人，詢問他意願，他認為很有意義就加入。

▲▼義消滅火。

加入義消，為了滅火救人，常常必須放下本身工作，莫拉克颱風帶來的大水災，他從台88萬丹交流道駕駛橡皮艇深入後村等村救助受困村民，忙得不見人影，不知情的太太還一度嘀咕「人都跑那裡去了!」。

▲▼參加比賽獲獎。

鄉內東外環道一家家具行發生火警，濃煙竄出，他隨同消防弟兄趕到現場，雖擔任義消不久，心裡想著就是趕快滅火，從切開的鐵捲門的小切口揹起氧氣罩拉起水線就「鑽」入火場要噴水滅火，由於廠內都是木頭家具等易燃物，到處都是濃煙，根本看不清楚狀況，最後蹲到距地面五吋處，才看得到光源，和其他消防、義消弟兄一起滅火。

「滅火聽到有人受困，就會讓消防、義消弟兄產生很大壓力」；萬丹鄉竹林村一場民宅火警，他和警消弟兄趕到現場滅火時，聽到鄰居指有人受困，他們趕緊衝入火場，在屋內發現一名女子抱著孩子躺在床上，雖然救出，已沒有呼吸心跳。當年義消，可以訓練成為鳳凰志工，他也受訓拿到救護員執照，隨同救護車救護車禍等意外民眾。

林理事長說，家長會是他人生第一個接觸社團，2006年同時加入萬丹義消、萬丹藝術文化協會、萬丹獅子會等團體。其中義消、藝術文化協會是他最有感情及付出最多心力的團體。

他說，義消屬於身體力行，水裡來火裡去，不論是救災或是救護，都能直擊生命的脆弱，及感受等待救援時受難者的心情。藝術文化協會則因他喜歡交朋友而加入。

他謙稱自己並不是個懂藝術之人，而是跟隨創會理事長李太豐老師的過程中，瞭解生活隨時隨地都是一種藝術，藝術文創工作者也需要有舞台來推廣，更需要有能力的團體幫忙打造舞台，所以接下協會總幹事、至今擔任理事長，延續李老師為鄉內藝術基礎文化傳承來努力