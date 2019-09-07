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低壓掃雨再2天！中秋成颱「下周成關鍵」　氣象局曝賞月情況

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▲中秋賞月月亮滿月。（圖／視覺中國）

▲氣象局說，目前看起來中秋節天氣穩定，賞月有希望。（圖／視覺中國）

記者胡順惠／台北報導

西南風把水氣掃進來，周末全台都容易有午後雷陣雨機率。中央氣象局預報員張承傳表示，周日（8日）仍受低壓帶影響，東半部、南部、中部以北山區要注意短暫陣雨或雷雨，下周二至周五（10至13日）高壓勢力增強，剩下南部地區及偏山區有午後雷陣雨。

張承傳說，8日清晨以前，西半部、恆春半島都有短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨則是集中在東半部、南部、中部以北山區，9日仍受低壓帶影響，水氣會略為減少，南部及東南部都要注意午後局部雷陣雨，等到10日後高壓勢力西升，雨區會再縮小，溫度也因水氣減少而增加，西半部高溫落在33至34度。

請繼續往下閱讀...

至於下周即將到來的秋節天氣為何？張承傳表示，目前看起來13日天氣還算穩定，中部以北應該可以看到滿月，南部有午後雷陣雨，如果雲層早點散開就有機會看到滿月，東部有零星降雨，不至於影響到賞月。

▲▼周末天氣不穩定，出門要記得帶傘。（圖／翻攝自粉專天氣即時預報）

▲周末天氣不穩定，出門要記得帶傘。（圖／翻攝自粉專天氣即時預報）

下周是否有颱風生成，張承傳說，下周再觀察菲律賓東邊熱帶擾動發展，蠻高機率有組織發展，有機會變成颱風，但要看移動方向、速度，才能辨別是否影響台灣，如果生成將是今年第16號颱風「琵琶」。

臉書粉專「天氣即時預報」表示，周末南部、蘭嶼綠島容易下雨，愈往南雨勢愈多，尤其「恆春半島、蘭嶼綠島」靠近西南風，雨最多；台東也可能有零星的陣雨；中部由於水氣偏南，上半天天氣相對不錯，有雨不多；午後注意雷陣雨，有些區域可能下到晚上；北部、花東上半天好天氣，午後注意雷陣雨，有些區域可能下到晚上；外島則是天氣相對不錯。

中秋連假天氣部份，「天氣即時預報」依照目前資料推估，中秋節有東北風吹，是「稍有秋意」的假期，連假後期，有低壓或颱風將靠近「台灣附近」，影響程度下周才明朗。

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