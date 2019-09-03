3匪洗劫碾米廠及六合彩組頭　同夥判7年他卻要關12年關鍵曝光　

▲男子持改造手槍行搶被判12年。（圖／達志／示意圖）

記者唐詠絮／彰化報導

蔡男夥同柯男，於2018年8月間涉嫌持改造手槍及電擊棒，前往台中市1間輾米廠搶劫，「我們兩個已經不乾淨了，希望你給我們一筆錢」，得手36萬餘元後，又在9月間與陳男一同搶劫彰化鹿港1名六合彩組頭未遂，彰化地院依加重強盜等罪，分別判處蔡男有期徒刑12年、陳男7年，柯男判7年6個月，全案可上訴。

判決書指出，蔡男於2018年8月27日下午1時許，先到南投縣偷車牌再換上開自小客車，隨後與柯前往台中碾米廠，跟老闆說「我們兩個已經不乾淨了，希望你給我們一筆錢」，手持改造手槍和電擊棒，進入工廠辦公室，要求工廠老闆把辦公室內的保險箱打開交出現鈔，但老闆無意就範，蔡男拿電擊棒電擊，所得贓款柯男分得12,000元，餘款356,000元則由蔡男取得。

9月間，蔡男從友人處得知鹿港鎮有1名林姓六合彩組頭，夥同陳男索取財物，兩人先到南投偷車牌，再到福興鄉將偷來的車牌換上，開車前往林男鹿港鎮住處外等候，兩人看見林男走出住處抽菸，蔡男拿槍抵住林男的腰際，要求林男交出金錢，但林男不從抵抗，與兩人發生拉扯，蔡男和陳男趁亂逃逸，但警方隨後將蔡男、柯男及陳男繩之以法。

蔡男及柯男向法官辯稱，不小心按到電擊棒才會電擊工廠負責人，2人無意傷人，而且工廠內沒有那麼多的錢；至於搶劫六合彩組頭部分，蔡男和陳男則解釋當初只跟對方說要喬事情，沒有提到搶劫。

但法官根據證人證詞及現場跡證，認為蔡男、柯男和陳男3人說詞不可採，復斟酌被告三人均否認犯行，態度不佳，暨其犯罪動機、目的、手段、智識程度及生活狀況等一切情狀，分別量處其刑。

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