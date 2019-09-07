陸妻結縭14年僅同居4年　幼女證言「父母無互動」…法院判離

▲桃園市杜姓男子與張姓陸籍妻子結婚14年僅4年同居，女兒形容「父母幾無互動」，地院法官判准離婚。（圖／達志／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市杜姓男子於2004年在大陸福建省與張姓陸籍妻子辦理結婚，2人育有1女，但張女僅與杜男在桃園市同居4年即以工作為由往返兩岸之間，杜男曾帶女兒遠赴中國要張女返台但遭拒，杜向法院請求離婚，杜男女兒則以「媽媽與父親幾無互動、很少回家」等語形容，地院法官以張女已多年未照顧幼女且失聯已久，判准離婚，本案還可提出上訴。

地院調查，杜姓男子於2004年10月在大陸福建省福州市與張女登記結婚，並經海基會認證，隔年3月2人返台辦妥結婚登記，並育有1女，2人曾共同居住4年，但後來張女以工作為由返回大陸，2年前曾返台，但卻住在高雄友人處，去年曾返回桃園住家探望女兒，隨即再回大陸，此後即未再聯繫。

杜男指控，張女屢次以工作為由，拒絕返台與他共住，他曾帶幼女遠赴大陸找張女回台共同生活，但張女以要工作為由婉拒，顯然張女存心遺棄，也無維持婚姻之意願，因此向法院請求離婚。

杜男幼女向法官陳述，「媽媽在她念幼稚園時起就沒有住在家裡，偶爾回來探視她時會住在家裡一兩天，父母互動就像陌生人，不怎麼講話，也沒有什麼見面，媽媽長久在大陸沒有回來，所以就沒有互動，我問媽媽為何不回來？媽媽說要工作」。

地院法官向移民署調閱張女入出境紀錄，自2010年至2015年間多次往返兩岸，返台最多不超過1個月，2016年至2018年間雖停留台灣2年，但卻住在高雄，未返回桃園與杜男、女兒同住，法官認為，顯然2人不善溝通且分居兩地，也無互動交集，足認雙方已無互信基礎，且張女在言詞辯論期間均未出庭，審理後判准2人離婚。

【更多新聞】

►秋節應景食品衛生局把關 桃園2業者原料逾期挨重罰

►桃園大溪凌晨轎車撞斷電桿車毀3人傷 上百戶停電搶修

►醉漢鬧事叫警察「靠北邊走」 警局內又罵五字經…醒來很懊惱