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OHCA民眾　8分鐘內經高級心臟救命術處置存活率43%

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▲屏東縣消防局為推廣並強化民眾急救意識與技能，7日於東港高中舉辦「2019年度全民CPR暨防火宣導」活動，吸引許多民眾參與 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣消防局為推廣並強化民眾急救意識與技能，7日於東港高中舉辦「2019年度全民CPR暨防火宣導」活動，吸引許多民眾參與 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣消防局為推廣並強化民眾急救意識與技能，7日於東港高中舉辦「2019年度全民CPR暨防火宣導」活動，邀請縣民共同參與體驗學習「心肺復甦術」以及「自動體外心臟電擊去顫器」的操作與技巧，期許縣民往後都能具備急救技能，在意外事故發生的關鍵時刻能夠緊急應變救人一命。

▲屏東縣消防局為推廣並強化民眾急救意識與技能，7日於東港高中舉辦「2019年度全民CPR暨防火宣導」活動，吸引許多民眾參與 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲CPR學習。

消防局長許美雪表示，該局統計2018年到院前緊急救護無心跳、無呼吸者有1124名（俗稱OHCA），經消防局救護人員到達現場後施予CPR急救成功率占有17%，依美國心臟協會發表生存之鍊，刊載到院前無生命徵象之傷病患若能於4分鐘內接受CPR處置、並於8分鐘內接受高級心臟救命術處置，其存活率可達43%。

她說，而每晚一分鐘接受CPR，其存活率每分鐘將減少約7%，超過12 分鐘以後方接受CPR處置者，其存活率則將趨近於0%。為此透過辦理此類宣導活動來推廣CPR急救技術，讓縣民、社區、機關、學校、團體的民眾一同起學習，讓 OHCA傷病患能在黃金急救時間內接受早期CPR的處置，為屏東縣盡一己之力。

她提醒在場參與民眾，遇到OHCA病患時，若過於緊張，忘記如何操作CPR，還可藉由撥打119報案電話，119派遣員會透過電話指導民眾操作CPR，如此一來，將能對病患提供即時的CPR急救處置，降低憾事發生。

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