聽到段宜康就「情緒蓋過理智」　柯文哲怒：段是韓流始作俑者

▲柯文哲出席台北千人大縱走活動。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日稱總統府祕書長陳菊是「比較肥的韓國瑜」，引發外界討論。事隔一次，柯文哲再度談及此事時坦言「情緒蓋過理智」，並說韓流興起讓台灣30年民主化過程遭遇到很大危機，直指有兩個戰犯，分別是段宜康與王世堅，「今天台灣政治上出現一個韓國瑜，段宜康你是始作俑者，你要負責任的人還在講風涼話，我聽到不高興我就給他K下去」。

柯文哲7日一早參加千人大縱走活動，一路登頂七星山主峰，結束下山後接著聯訪。被問到「陳菊是肥版韓國瑜」一事時，他先是苦笑，接著表示，昨天回去回家打坐反省，「其實你說那是不是失言？更正確講法應該是情緒蓋過理智」。

「韓流興起，以歷史眼光來看，台灣30年民主化過程其實現在是遭遇到一個很大的危機」，柯文哲說，只是這韓流的興起有兩個人是一級戰犯，一個就是段宜康，當年段的辦公室主任為了搶韓國瑜北農總經理的缺，「當時我老實講也是息事寧人，我跟韓國瑜講好，不然我市政府有給職顧問的缺，來台北市政府上班，一切今天整個台灣歷史整個改觀」。

柯文哲說，段宜康與新潮流連韓國瑜到市府上班也要趕盡殺絕，還發動檢調去查他北農的帳，搞到有一天他火大就跟你拚了，這就是後來韓流的興起。另外就是王世堅，柯文哲說，自己的一日市長幕僚點閱率才1千萬多萬，「王世堅跟韓國瑜那個點閱率是1400萬」。

柯文哲表示，每次都說國家利益大於政黨利益、政黨利益大於派系利益、派系利益大於個人利益，可是今天台灣政治走到這局面，常常是個人利益大於派系利益、派系利益大於政黨利益、政黨利益大於國家利益，「坦白講，韓流我從來不認為是韓國瑜多厲害，當然有社會普遍現象，但是引爆點是兩個人，段宜康跟王世堅」。

「所以我那時候看到段宜康還在講就很火大，就給他K下去」，柯文哲說自己的個性就是不高興就K回去，老實講，今天台灣政治上出現一個韓國瑜，段宜康是始作俑者，「你要負責任的人還在講風涼話，聽到不高興我就給他K下去」。