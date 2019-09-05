中美貿易「第13輪」談判10月華府登場！陸商務部：力爭取得實質性進展

▲大陸商務部確認中美經貿高級別磋商10月在華府舉行。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

中美貿易代表5日通過電話，雙方同意10月初在華盛頓舉行「第13輪」的高級別貿易磋商，在此前雙方也將保持密切聯繫。對此，大陸商務部發言人高峰5日表示，將力爭在10月初的第13輪中美經貿高級別磋商中取得實質性進展。不過，有港媒報導，這次磋商原訂9月份在華盛頓舉行，推遲原因主要還是美國總統川普執意自9月開始加徵的關稅。

據《新華社》報導指出，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）進行通話，雙方同意10月初在華盛頓舉行「第13輪」的高級別貿易磋商，在此之前，雙方會密切保持聯繫，持續對取得實質進展做好準備。

報導中也指出，雙方目前一致認為，必須採取實際行動，替貿易談判取得良好條件。另外，這次通話商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等也都有參與。

此外，自1日以來，美國對華3000億美元輸美產品中第一批加徵15%關稅措施正式實施，中方對此向WTO提出訴訟，高峰強調，「中方目前沒有撤回訴訟的考慮」，「美方的徵稅措施嚴重違背自由貿易規則和多邊貿易體制。提出訴訟一事，是中方維護自身正當權益的行動，同時也是中方捍衛多邊貿易體制的舉措。」

大陸官媒《環球時報》也發文稱，這次的消息除了宣布雙方將在10月初舉行新的高級別磋商，還強調雙方之前將做認真、充分的準備，為的是10月初的第13輪高級別磋商「取得實質性進展」。「在磋商舉行之前就提出『實質性進展』的努力方向，這是極為罕見的」。

▲發言人高峰。（圖／翻攝大陸商務部官網）