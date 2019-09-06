年薪百萬+隱形福利！陸教師職位超吃香　百萬人報考「系統直接癱瘓」

▲大陸官方對鄉村教師有較多補助和待遇提升的政策。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

教師這一職業在大陸有著超高吸引力，3日的教師資格證報名系統開放時，就因人數過多網站直接癱瘓，預估總報考人數或達500萬。而這火爆現象的背後，是教師待遇越來越誘人，在深圳這類一線城市任職，不僅稅前年薪超過20萬元（人民幣，下同），還有機會解決戶口和子女教育等問題。

據《成都商報》報導，「2019年下半年中小學教師資格考試（筆試）報名工作」3日上午開始，由於人數激增，報名系統堵塞。據大資料顯示，去年下半年有447萬報名，今年上半年則有300萬人，預計今年下半年的報考人數或許可達500萬人。

▲由於報考人過多，報名時間延長2天。（圖／翻攝自中國教育考試網）

這些「報考旋風」都反映出教師這一職位的吃香。據《21世紀經濟報導》報導，在深圳，中小學教師已成為高薪職業，寶安區一家市屬公立高中的老師透露，剛畢業的大學生來校當教師，每年到手的收入大約20多萬元，其中包括住房公積金；區屬學校老師收入一般比市屬學校更高，因為有當區發放的補貼。

深圳鹽田區的一則教師招聘消息則顯示，今年5月，鹽田區赴北京向今年應屆畢業生公開招聘20名中小學教師，第一年稅前年收入可達29萬元（大學畢業生）、32萬元（碩士畢業生）和33萬元（博士生），並可申請獎勵經費，其中博士每人3萬元，碩士每人2.5萬元，大學畢業每人1.5萬元。

此外，在北京等一線城市公立中小學擔任老師，往往還意味著解決戶口和未來子女教育等問題，無異於隱形的巨大福利，這也使得大城市的中小學老師職位競爭越來越激烈。

▲不同地區的教師待遇差異頗大。（圖／記者曾俊豪攝）

不過，不同地區的教師待遇差異頗大，薪資的高低多半取決於當地財政狀況，一些中部省份近年甚至出現拖欠績效薪資的情況。河南一座三線城市的小學教師透露，她工作大概10年了，現在每年到手的收入約5萬元，「雖然經常看到報導說要提高教師待遇，但只感受到了比較小的漲幅，當地財政情況並不樂觀。」

貴州省一個貧困縣的學校校長亦表示，每年到9、10月份，縣裡就為老師的工資發放焦頭爛額了，實在是財政太薄弱了，「希望中央或省裡有專項的經費。」