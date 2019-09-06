獨處就想壞...乾哥撲倒：有沒有比前任大？她驚喊：不可以！完事卻傳貼圖示愛

▲他遭乾妹指控性侵，一張貼圖救命。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名蘇姓男子遭乾妹均均（化名）指控，趁著2人獨處之際，強行撲倒性侵，但他忍不住喊冤，表示2人事後還有用line保持密切聯繫，對話也無異狀。台北地方法院檢視對話紀錄發現，均均事後還傳「I Love You」貼圖給蘇男，判他無罪，高等法院則將均均的上訴駁回，維持原判，可上訴。

根據判決書，蘇男與均均為同學，2人平時互稱乾兄妹，2018年2月25日晚間，均均因共同朋友的債務問題，到蘇男住處商談，深夜時，另外2名友人有事先離開，沒想到蘇男竟趁機將均均往床上撲倒。均均見狀大驚，喊著「不可以」，並用手推擋抵抗，但仍遭蘇男性侵得逞。

均均事後擔心懷孕，自行返家後趕緊吃下避孕藥，並告訴友人此事，還稱蘇男在過程中問她，「我的生殖器有沒有比你前男友大？」她一週後決定報警處理。

雖然均均證稱，因為蘇男是流氓，她內心會感到害怕，所以事發後才會持續回覆蘇男訊息。但台北地方法院檢視2人對話發現，均均不僅與蘇男正常對話，還曾傳貼圖「I Love You」給蘇男，認為她沒有身心遭受重大創傷的反應，也沒有證據能佐證蘇男犯了強制性交，決定判蘇男無罪，高等法院也將上訴駁回，維持原判。全案仍可上訴。

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