管中閔被認違法兼職　安定力量告發監察院洩漏個資

▲安定力量聯盟主席孫繼正(中)副執行長毛嘉慶(右)告發監察院洩漏管中閔個資。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台大校長管中閔因遭公懲會認定違法兼職決議申誡確定，不過管在臉書上抱怨，監察院向媒體洩漏他的所得等個資，「算不算違法？」為此，安定力量聯盟主席孫繼正、副執行長毛嘉慶6日到台北地檢署，告發監察院內部涉嫌違反《個人資料保護法》。毛嘉慶說：「既然國民黨不做，那安定力量就來做」。

管中閔8月19日於臉書發文，質疑：「《個人資料保護法》已公布24 年，為什麼監察院可以向媒體洩漏包括我所得資料的個資？（若非刻意洩漏，難道媒體是在中山南路的人行道上撿到這些個資？）這樣侵害我的自由與隱私，算不算違法？」

孫繼正6日在北檢前表示，「我可以回答管校長的疑問，監察院當然違法。」孫表示，根據《監察法》等相關規定，「糾彈案之提出及其內容、開會日期、審查委員名單等，於移付懲戒機關前不得宣洩。」管案調查內容在移送公懲會之前外洩，不但侵犯管中閔個人的隱私權，也已經構成「洩露國防以外秘密罪」。

毛嘉慶則質疑，監察院洩密的行為已經9個多月，身為最大在野黨的國民黨，卻沒有人能夠出來保護管中閔校長，還他一個公道。毛嘉慶說：「既然國民黨不做，那安定力量就來做。」

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