舊保單活用預約身後事！　台壽首創實物給付採批註條款免額外付費





▲台壽推出禮殯服務批註條款，不用額外付費再買一張殯葬保單，即可將原壽險身故理賠金，更改為禮殯（儀）實物給付。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

為響應政府「實物給付」保單政策，台灣人壽攜手龍巖集團，首創全台實物給付採批註條款型態，結合終身壽險主契約，無須額外付費再買一張殯葬保單，即可將原壽險身故理賠金，更改為禮殯（儀）實物給付，將利他型身故保險金活化為利己型實物給付，以現在的價格預約未來的身後禮儀服務。

台灣人壽從2016年11月起陸續推出多張殯葬保單，像是可以給付禮儀服務和塔位的新尊龍一世，也有國內首張類小額終老附約的龍在天，逐步響應政府「實物給付」保單政策。

根據台灣人壽內部大數據分析指出，殯葬實物給付型商品上市以來，有65%的55至64歲民眾會投保該類生前契約保單，其中又以女性占大多數，約占64%，由此可見，女性消費者更願意自主規劃身後事。

隨著物價與人力成本增加，台壽也引用殯葬業者的建議，今年起生前契約的公告售價提高，相較10多年前生前契約的公告售價僅為新台幣10萬元左右，目前價格漲幅超過一倍，若透過保單或批註條款鎖定價格，不用擔憂未來該項服務會越來越昂貴。

台壽這次推的附加條款為「龍圓滿」，保戶不用額外付費，即可選擇用現在的價格，預約未來禮殯實物給付的價值，經要保人申請批註即立即生效，且免除目前市場上殯葬實物給付保單前2年未提供實物給付及投保年齡的限制。