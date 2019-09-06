保險AI大賞／「低保費高保障」優質保單獲獎！1年期壽險、女性失能險受關注

▲康健人壽客戶價值發展部副總經理陳碧玉（右）代表領獎，頒獎者為中華民國退休基金協會理事長王儷玲。（圖／康健人壽提供）

財經中心／綜合報導

《Money錢》雜誌首度舉辦「保險AI大賞」落幕，評選超過百張保單，最終嚴選出16家壽險公司、40個獎項、26張保單，希望為消費者篩選出「高CP值」的優質保單，讓保單回歸保障基本面，補足風險缺口，小額保費即可獲得高額保障。

康健人壽表示，優質保障型商品幫助台灣民眾提升健康保障、降低風險衝擊，其商品策略獲得肯定，因此以低保費、高保障、高CP值的「康健人壽保障輕鬆配一年定期壽險」（男、女性保單）及「康健人壽一路相挺一年定期失能扶助保險附約」（男性保單）榮獲三項大獎。

其中，康健人壽「保障輕鬆配一年定期壽險」為「保障輕鬆配」專案的組合型商品之一，該專案提供一系列共6種一年定期健康醫療保險，包括住院、手術、癌症、意外、失能扶助、壽險，讓消費者能利用一年期定期險低保費、高保障的特性，在有限的預算下輕鬆組合出適合自己的保障。

法國巴黎人壽推出的「幸福e起GO」榮獲「一年期定期壽險獎」。法國巴黎人壽表示，除了合理費率與高保障為商品最大優勢之外，透過網路平台的幾個簡單步驟即可完成投保。以25歲女性上班族為例，每天不到4元，就能獲得100萬身故及完全失能保障、100萬意外身故和最高100萬失能保障，小小的預算即可為自己的未來撐起更強壯的防護網。

▲法國巴黎人壽企業溝通暨公共事務部協理張燕妮（右）代表領獎，左為《Money錢》雜誌總經理邱正弘。（圖／法國巴黎人壽提供）

三商美邦人壽表示，根據壽險公會的統計數據顯示，國人平均壽險保額僅56萬元，明顯不足，因此推出的「祥順定期壽險」、「正健康住院醫療健康保險附約」補足保障缺口，並分別榮獲「二十年期定期壽險獎」及「醫療實支實付健康保險獎」

三商美邦人壽「祥順定期壽險」以30歲女性投保20年期繳費、保險金額100萬元為例，年繳保費僅1300元，適合預算有限的年輕族群及有幼齡子女的父母投保，並且提供每5年及人生重大階段（結婚、生子）時，拉高壽險保障的機會；「正健康住院醫療健康保險附約」則可以滿足基本醫療保障需求，「實支實付」提供5種計畫別讓民眾選擇，以因應日漸高漲的醫療雜費支出。

安達人壽保險商品「安家360一年期一至六級失能扶助保險金健康保險附約」獲得「女性保單-失能扶助險獎」殊榮。安達人壽表示，除了一般意外及醫療險之外，失能扶助險也是女性不可或缺的保障，不但能減輕疾病、意外導致失能所產生的龐大照護費用，也可讓自己和家人不致因失能造成的經濟中斷，而失去原有生活品質。

安達人壽表示，將繼續開發並提供優質的保險商品和服務，以滿足台灣客戶對於財務保障和風險管理的多變需求。近期安達人壽也屢獲獎項，甫於8月在台灣保險卓越獎之頒獎中被表揚為「保險業加薪優良標竿企業」及金管會「公平待客原則」評核獲壽險業第4名肯定。

▲安達人壽首席營運長林意展（右）代表領獎，左為金管會副主委張傳章。（圖／安達人壽提供）

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