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16萬人聯署挺牠清晨啼叫　公雞莫里斯打贏官司奪回「發聲權」！

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▲▼飼主費索(Corinne Fesseau)為公雞莫里斯贏得官司，獲准有權繼續在清晨啼叫。（圖／路透社）

▲飼主費索為公雞莫里斯贏得官司，獲准有權繼續在清晨啼叫。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

法國奧萊龍島(Oléron)一隻名叫莫里斯(Maurice)的公雞，因為被鄰居抱怨清晨啼叫聲太吵，主人為了維護牠的「發聲權」一狀告上法庭，而讓牠成為全法國最有名的公雞，法院近來判決出爐，裁定牠有權在清晨時繼續啼叫，讓主人高興表示，莫里斯成功對抗整個國家，贏得了這場戰鬥。

女飼主費索(Corinne Fesseau)與丈夫Jacky一同居住在奧萊龍島長達35年，結果2年前從城市搬來當地享受退休生活的鄰居，卻嫌他們所養的公雞莫里斯啼叫聲太吵，希望能把莫里斯帶到別的地方或是想辦法讓對方安靜，無理的要求讓她無法接受，因為在這對夫妻搬來以前，她從沒聽過當地人會抱怨公雞啼叫。

費索後來被鄰居夫婦告上法庭，由於事件牽涉到農村當地人與在城市生活者之間的價值觀衝突，讓事件演變成全國關注的爭議事件，不但網路上出現「我是莫里斯」(I am Maurice)的聲援活動，支持要保護莫里斯的請願書，聯署者更多達16萬人。

本案判決在本月5日出爐，莫里斯與費索終於贏得勝訴，原告還必須支付費索1000歐元（約新台幣3.4萬元）賠償金。費索開心接受採訪表示，「這對我身邊的所有人來說都是一場勝利，我希望這能成為保護其他人的先例，無論是教堂的鐘聲、青蛙…每個人都能受到保護了」。

▼費索十分開心贏得官司。（圖／路透社）

▲▼飼主費索(Corinne Fesseau)為公雞莫里斯贏得官司，獲准有權繼續在清晨啼叫。（圖／路透社）

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