醫學期刊：越來越多證據表明　空汙與失智症「有關聯」

▲空汙與人體健康有著密切關係。（圖／記者呂佳賢攝）



記者丁維瑀／綜合外電報導

《阿茲海默症期刊》（Journal of Alzheimer's Disease）8月23日刊出研究，顯現空氣汙染與認知能力下降、失智症（dementia）的關聯；這是因為暴露在空汙中，與發炎等因素有關，這會增加罹患中風等心血管疾病的風險，而中風也會進一步提高認知能力下降與失智症的風險。

IOS PRESS報導，失智症病例在在全球以每年20％以上的速度增長，這些病例大多發生在中低收入國家。而在《阿茲海默症期刊》特別副刊中，科學家小組展示出一項新研究，探討造成失智症的潛在危險因素，以及如何減少這些因素。

研究指出，健康的生活方式與飲食、運動、保持體重、採取適當臨床治療來控制高血壓等疾病、維持社交與認知活動，不太可能損害大腦健康，「我們現在需要的資訊，是能夠將這些訊息應用到全球人口中並調整，藉此實現我們能做到最健全與持續的的好處。」

根據報告，可能導致失智症的因素包括空氣汙染、腎臟疾病與慢性阻塞性肺疾病（COPD）。研究作者彼得斯（Ruth Peters）與同事探討空汙與失智症的關聯，結論是，儘管還需要更多的研究，但有證據表明兩者之間存在關聯，「越來越多證據顯現汙染與失智症有關，這代表必須解決這個問題的必要性。」

▲《阿茲海默症期刊》探討失智症與空汙的關聯。（圖／翻攝自Journal of Alzheimer's Disease）



事實上，有多種潛在風險都可能導致老年失智症，像是肥胖、社交孤立、糖尿病、抽菸等生活習慣，近期與失智症有所相關的因素，還包括腎功能不良、慢性阻塞性肺疾病、睡眠障礙與空氣汙染。

另一名研究作者安絲堤（Kaarin Anstey）補充，失智症的風險來自多個領域，需要採取協調、跨學科的方法，解決在地、國家與全球的問題，未來還有許多工作要完成。

《衛報》去年9月曾報導，一項研究表明，空汙可能會增加罹患失智症的機率，根據來自倫敦的數據，空氣中氮氧化物（NOx）含量最高的地區，50歲以上罹患失智症的風險比其他汙染最少地區的人高出40％。當時這項觀察性研究發表於BMJ Open期刊，不過研究作者無法確定空汙會直接造成失智症。

曼徹斯特大學職業與環境健康教授湯格倫（Martie Van Tongeren）當時表示，越來越多證據表明，空汙與大腦健康存在連繫，包括失智症、阿茲海默症，「由於多數英國人在城市生活，到處都會接觸到與交通相關的空氣汙染物。因此，即使相對較小的風險增加，也會對公共健康造成巨大影響。」