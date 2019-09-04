國道貨櫃、砂石4車連環撞！　司機卡住「身體扭曲變形」死亡

▲國道一南下麻豆路段304.7公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛貨櫃車追撞前方砂石車後，後方貨櫃車與聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道一號南下麻豆段304K，4日凌晨4點20分左右發生死亡車禍，1輛貨櫃車追撞砂石車，後方貨櫃車以及聯結車閃避不及撞上，造成砂石車駕駛人受困車內、身體扭曲已明顯死亡，另名57歲的男子頭部受傷送麻豆新樓醫院救治，目前全線封閉處理中。

4日凌晨4時24分許台南市消防局119勤務心據報，國道一號南下304.6公里麻豆處，發生貨櫃車、大貨車、2部小客車追撞車禍，馬上出動麻豆消防分隊護車救助車3車及佳里分隊救護車，合計2分隊4車8人前往現場搶救。

消防人員到場發現砂石車車頭部分嚴重毀損變形，駕駛人受困在車體下方，另1名57歲男子意識清楚，可自行行走，頭部撕裂傷，以救護車送麻豆新樓醫院救治。到清晨5時38分許，消防人員調重機具到場，協助將肇事車輛吊起移開，6時16分將受困人員抬出，已明顯死亡。

初步調查，係1輛貨櫃車追撞前方砂石車後，後方1部貨櫃車與1部聯結車，因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成砂石車1死1傷，國道警察四大隊據報派員到場管理交通，勘查測繪蒐證，並積極排除車道障礙，目前肇事原因及相關責任，正由國道警方調查處理中。