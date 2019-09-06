藏不住時尚DNA！「這群人」潮穿adidas VRCT運動外套搭出Smart Casual A咖氣場

▲不論是深藍搭亮橘，還是今年流行的奶茶色系，adidas VRCT運動外套上活潑的A字樣，正好體現展榮展瑞及茵聲三位人氣王的A咖地位。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

最近剛歡慶YouTube訂閱人數突破300萬的紅團「這群人」，以搞笑又貼近年輕世代心聲的精彩影片內容，穩坐台灣YouTuber NO.1寶座。然而規模為7人大團的這群人中，最受注目的雙胞胎展榮展瑞及茵聲3位人氣王卻時不時傳出單飛傳聞，令網友看得霧煞煞。近期3人一起穿上adidas VRCT運動外套化身時尚A咖，並以超高效率完成拍攝，打破單飛、不合傳言，對外疾呼「我們超展開我驕傲」。

鬧不合？這群人人紅是非多，紅團穿搭屢成亮點

「這群人TGOP」出身自專業戲劇科班，因為愛演、敢演又有想法，屢屢打中年輕人的心聲，創作出多支破百萬點閱的人氣影片，也因此，擁有一大票鐵粉的這群人，任何動態近況都經常被放大檢視！像是茵聲曾經因為一句「要跳脫舒適圈」被大肆宣傳即將單飛，就連身為雙胞胎的展榮展瑞，也常拍片互嗆鬧不合…充滿戲劇性的天團不只生活一舉一動已如巨星般大受粉絲關注，就連影片中的穿搭也經常被粉絲問爆，藏不住骨子裡的時尚DNA，甚至開始在自己的社群中增加穿搭內容，頗有跨足時尚圈的野心。

晉級時尚A咖 入秋必備VRCT運動外套

▲雖是運動外套，但深藍配上橘色的深秋氛圍，率性休閒又不失時尚感。

最近茵聲、展榮展瑞一同穿上最新的VRCT運動外套拍攝adidas秋季形象，胸前一個大A字，宛如象徵這群人的A咖地位，在3人身上穿起來恰如其分，頗具時尚咖的範！

▲展榮展瑞以多層次下身搭配VRCT運動外套，穿出街頭嘻哈風。

像是深藍X橘色的VRCT運動外套三人輕鬆穿出率性休閒感，展榮展瑞玩穿黑灰雙色over運動風大帽T外罩VRCT運動外套，下身挑戰多層次寬短褲mix合身長褲，透過質感深藍色混亮橘色彰顯青春活力，瞬間將街頭嘻哈風提升至充滿貴族神秘氣質；茵聲更是挑戰下身失蹤直接玩穿雙外套混穿，若隱若現的腿部線條拉長雙腿比例，時髦感輕鬆駕馭。

▲誰說秋冬只能穿暗色系？茵聲用VRCT運動外套巧妙以亮橘撞色，舉手投足都是驚喜。

運動品牌也能穿出Smart Casual！皇家學院風成穿搭範

VRCT運動外套也沒缺席今年最受歡迎的奶茶色浪潮，透過貴族深藍、質感亮橘色擦出火花，不僅洋溢青春質感更有一股銳不可擋的熱情與活力，胸前俏皮活潑的A字是一大亮點，可隨穿搭拆卸變化造型，瞬間化身時尚A咖。螺紋立領、背後是帥氣的飛行員外套剪裁，整體輕薄合身，在日夜氣溫差異極大的入秋時節更顯實穿，輕鬆為穿搭創造大亮點。

▲穿上VRCT運動外套，輕鬆妝點皇家學院風。

茵聲將淺灰撞色VRCT運動外套上身內搭白T、下身搭配亮黃色格紋極短裙混搭蕾絲短褲，再用過膝長襪營造大長腿視覺，穿出女孩獨有的粉嫩甜心感；展榮展瑞則是大玩Smart Casual風格，穿上如同金牌特務般的迷人正裝，卻以VRCT運動外套取代原本的正式西裝外套，一秒化身最潮東倫敦文青，既正式又休閒、略帶紳士感又不會太做作，成為台灣都會男子的穿搭icon。

▲展榮展瑞以VRCT運動外套取代正式西裝外套，玩出Smart Casual。茵聲則以淺灰奶茶色搭配亮黃色格紋極短裙，穿出粉嫩甜心感。