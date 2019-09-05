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洪秀柱不提「一中同表」　王定宇：欺騙選民還是幡然悔悟？

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▲王定宇質疑洪秀柱答應國民黨主席吳敦義暫時不提「一中同表」，這是暫時隱瞞、欺騙選民，還是幡然悔悟放棄政治主張。（圖／記者林悅翻攝）

▲王定宇質疑洪秀柱答應國民黨主席吳敦義暫時不提「一中同表」，這是暫時隱瞞、欺騙選民，還是幡然悔悟放棄政治主張。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨籍台南立委參選人洪秀柱，要求立委王定宇將「台獨進程」說清楚，王定宇提出強烈質疑，洪秀柱答應國民黨主席吳敦義暫時不提「一中同表」，這是暫時隱瞞、欺騙選民？還是幡然悔悟放棄政治主張？

王定宇表示，他要告訴柱柱姊，台南是個美好的地方，來台南參選，不用「勇敢犧牲」，誠實就好，洪秀柱「一中同表」，來交換吳敦義的提名，到底這是暫時隱瞞的欺騙選民？還是幡然悔悟，放棄自己政治主張？

王定宇指出，不論洪秀柱是否誠實面對自己的一中同表，她從未參與、關心過台南的發展、也未服務過台南市民，她投入這場選戰最重要的意義，是她的政治象徵「一中同表」，這等同變相讓該選區的選民，用公投的方式對「一中同表」來表態。

王定宇說，我們現在就是獨立於「中華人民共和國」之外的國家，前途由台灣全體人民決定，反而是洪秀柱的「一中同表」，才是把台灣推入中共政權火坑的「邪惡主張」。

王定宇強調，「一中同表」就是消滅中華民國、就是台灣變香港，這是嚴肅的課題，我們會全力以赴，面對這場艱難但重要的選戰。

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