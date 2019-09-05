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伸港濱海公路未通車　已經被不肖業者當成垃圾場

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▲伸港鄉全興工業區濱海公路被濫倒垃圾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲伸港鄉全興工業區濱海公路被濫倒垃圾。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

近日才完工的彰化縣伸港鄉全興工業區聯外道路濱海路，月底才要辦理完工通車典禮，沒想到竟遭不肖業者偷倒刨除的瀝青跟裝潢三合板，綿延有10多公尺長，農民出入便道被堆積如山的垃圾堵住，氣得跟議員賴清美陳情，希望能將違法濫倒的法元凶揪出法辦。

彰化伸港的濱海路為全興工業區聯外道路，去年初開工，總長度為5.291公里，拓寬為10公尺寬，總工程經費1.6億元，起點為國道三號和美交流道入濱海路，終點至台17線與興工路交叉路口，沿著大肚溪南岸堤岸道路拓寬，紓解興工路交通瓶頸。

▲伸港鄉全興工業區濱海公路被濫倒垃圾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲環保局到場稽查。

沒想到月底才要通車，竟然就被濫倒垃圾，在附近施作的農民紛紛都在猜測一定是看準整條路還沒裝監視器，所以才這麼大膽，利用農民出入的工九路便道，利用半夜來傾倒。

民眾指出，以現場的垃圾一堆堆看來，應該是不只有1部車載來濫倒，接下來得面對5天的風雨，若一旦隨著雨水流入一旁的農田，會不會遭受污染，希望能趕緊清除掉。

▲伸港鄉全興工業區濱海公路被濫倒垃圾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

賴清美上午趕緊與立委參選人陳秀寶聯絡環保局等單位到場，稽查科長林三能表示，現場稽查後以廢木和廢瀝青為主，已經循線找路口監視器，趕緊將不肖業者揪出，而該區土地為第三河川管理局，釐清權責後，會儘速到場清除。

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