蔡壁如狠嗆蔣萬安、吳怡農「官二代」　要推「新二代」PK

▲黃瀞瑩參拜天母三玉宮。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，積極布局2020立委選舉。在區域立委部分，除了傳出擬推派「學姊」黃瀞瑩、社會局機要蔡宜芳分別出戰士林北投、松山信義外，5日晚間蔡壁如陪同黃瀞瑩拜廟時，又爆料在中山松山區可能會推一位新住民二代，目標對上蔣萬安；蔡還開砲，指蔣萬安、民進黨的吳怡農都是官二代，「我們是比較平民的民眾黨，從基層派出來對上這些官二代」。

蔡壁如5日傍晚帶著黃瀞瑩、蔡宜芳以及新任副發言人戴于文，來到天母的三玉宮參拜。黃瀞瑩受訪時說，在天母住了10年，許多生活大小事都在這邊發生，今天也帶蔡宜芳、戴于文一起來拜拜，希望未來不管是在市政方面或是任何工作方面都可以更順利。

蔡宜芳則說，其實就是一個團隊的感覺，很開心，都是抱著學習的角度跟著學姊一起走；而過去就有選戰經驗的她，談到未來選舉的布局時表示，「我們不拒戰也不畏戰」。

戴于文受訪表示，今天下班的時候學姊邀請我一起來這邊參拜，這邊是當地的信仰中心，聽說相當靈驗，所以也許願大家身體健康、工作順利。至於未來是否會出戰立委？戴說，就順其自然，不懼戰也不畏戰，如我國家有需要，我們當然會全力以赴，但目前沒有特別的考量。

蔡壁如受訪時表示，區域立委目前大概先派兩個美女刺客出來，「接下來比較確定的大概在中山那區，我們可能會有一個新住民的二代，對上我們蔣萬安的官二代」；接著蔡更開砲，指蔣萬安、吳怡農都是官二代，「我們是比較平民的民眾黨，從基層先派出來對上這些官二代」。

另外，蔡壁如還說，除了士林北投跟松山信義、中山松山外，再來就是藍大於綠的文山區，「我們目前大概有一位代表，目前還在談，如果確定會跟各位報告

大概台北市目前大概就這4位」。

據了解，該名預計在中山松山區出戰蔣萬安和吳怡農的「新二代」，年紀為40歲左右的青壯年，母親為印尼新移民，目前職業為教師，過去還曾入選過十大傑出出青年，學經歷搶眼，若確定出征將為該區選戰帶來不少看頭。

而北市8個選區是否會「提好提滿」？蔡壁如表示，「可能提不滿，還是要篩選」，要把有限的人力用在必要的地方；至於不分區部分，則是等區域立委都提名完後，第二階段再來討論。

而被問到是否要自己出馬？蔡壁如笑說現在就是打帥哥美女牌，「我就不符合，要俊男美女，然後第二年紀又太大」；至於是否考慮列席不分區？她則說，還是以提專業優先，笑稱自己來市政府4、5年後，醫護專業好像有點遺忘了，雖然有累積一些市政專業，但還是先讓專業的人出來，「當然如果真的民眾黨需要我出來不分區的話，我也是很樂意」。



