桃園龍潭雨衣雙匪大街槍擊殺人　警研判財務糾紛惹殺機

▲桃園市龍潭區大平郵局下午傳出槍擊案，警方在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區4日發生白晝槍擊命案，49歲江姓男子在自家前遭2名身穿雨衣男子近距離槍殺致死，警方查出死者身上包括頭部、胸部與手部都有槍傷，致命傷應該在胸部處，死者疑因與兇嫌之間有財務糾紛衍生殺機，其中死者3日才辦完母親喪事，凶嫌疑似在死者住處等候多時，發現死者從家門出現立即上前連開6槍，行兇後拔腿狂奔，最後搶奪路過轎車往中科院方向逃逸。

▲桃園市龍潭區大平郵局發生槍擊案，死者江姓男子座車血跡片地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，死者是49歲的江姓男子，4日下午2時許，江請洗車場老幫忙洗車，洗完車後送回江住處時，將從家裡出來準備要拿車外出時，2名身穿雨衣男子突然出現，拉住江近距離開槍，碰碰碰幾槍，嚇得洗車場員工當場傻眼，行兇後，2名兇嫌立即往市區方向快跑逃逸，後來搶走其中一輛轎車往中科院方向逃逸。

▲桃園市龍潭區大平郵局下午傳出槍擊案，警方蒐證後將江姓死者轎車拖回警局。（圖／記者沈繼昌翻攝）

江姓男子在自宅前中彈後，在座車前血流滿地，雖被送往國軍桃園總醫院急救，但到院前已無呼吸心跳，死者頭部、右胸、手部等處都有槍傷，致命傷口還無確認，檢警將解剖確認死因。

據指出，江姓男子最早在2002年5月左右在石門山發跡，道上盛傳江開創「貓霖幫」，但事實上並沒有「貓霖幫」，「貓霖」只是江男綽號。警方查出，江男帶領一票小弟專向攤販收取每月3萬元清潔費，若有不從則聚眾圍事，或以介入土地買賣與暴力討債從中牟利，若遭拒絕則雇用怪手拆毀對方廠房、或聚眾毆打等暴力行徑，也是地方治安頭痛人物。

江男曾多次入獄，近年將據稱已將生意重心轉往柬埔寨，設置「跨行」詐騙版圖，前幾年還引進麥拉倫超跑，證明江男在商界頗具實力，警方初步查出，江男疑因財務糾紛被尋仇槍殺，警方調閱沿線監視畫面，已鎖定可疑涉案人士全力偵辦中。

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