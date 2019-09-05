手掌感應就能結帳！亞馬遜將推出「刷手支付」...最快0.3秒內完成結帳

▲亞馬遜正進行測試，希望未來在全食超市採用「刷手支付」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合報導

近年來，各式各樣的支付工具迅速崛起，據《紐約郵報》報導，亞馬遜正在開發一款可以辨識人手的設備，讓用戶用手掌感應就能結帳。亞馬遜目標在未來幾個月內，在旗下全食超市（Whole Foods supermarkets）推出使用。

此技術與iPhone設備上的指紋掃描不同，用戶不需要將手觸摸機器表面掃描，而是採用電腦視覺科技，來處理與識別每隻手的形狀和大小，並連結信用卡。

亞馬遜此款「刷手支付」技術，最快可以在0.3秒內完成結帳，比仍需1秒的微信刷臉支付還快，而一般刷卡則需耗費3至4秒。

這套系統目前出錯率只有不到百萬分之一，但亞馬遜工程師正努力設法將出錯率降到億分之一。

亞馬遜希望明年初前開始在部分全食超市引入這套系統，最終擴及到全美地區。不過，全食超市在美國只有400多家門市，且還要培訓員工，想要全面普及也不是容易的事。

無論刷臉支付還是「刷手支付」，都是為了減少消費者排隊結帳的時間，提高零售商店的運營效率。不過目前美國消費者還不太願意使用刷臉支付，今年5月舊金山成為全球首個對人臉辨識技術發出禁令的城市，還有許多城市打算跟進。

亞馬遜去年也因向警方出售臉部辨識技術Rekognition遭大規模抗議，現在看來亞馬遜也不打算在超市推出刷臉支付，而是採用「刷手」這種新的生物辨識技術取代。

最新潮的刷手技術，用戶不必攜帶任何東西就能消費，聽起來非常便利，不過市場接受度到底如何，都還需等亞馬遜擴大建置這項支付工具後才會知道。