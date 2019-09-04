閱讀電子書需求變多　20～39歲年輕上班族是消費主力

▲博客來進軍電子書市場邁入2週年，營收較去年同期成長2.5倍。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電子書的接受與需求度有逐漸提高趨勢，博客來進軍電子書市場邁入2週年，連續兩年倍數成長，營收較去年同期成長2.5倍，首購會員數成長3成，海外的營收占比逾15％，香港、美國兩地占比超過6成；另且觀察到近期已有越來越多出版社採行紙本書與電子書同步發行，增加會員在選購上的多元性，目前站上每月電子書新書上架數較去年成長7倍。

博客來表示，目前合作出版業者超過500家，線上上架超過5萬種電子書可供選購，服務推出屆滿2年，累計已有百萬會員體驗過電子書服務，女男比6:4與全站相近，消費主力是20到39歲的年輕上班族，以購買商業理財、心理勵志與文學小說為大宗。

值得一提的是，博客來發現，電子書方面的暢銷前3大分別為商業理財、心理勵志、文學小說，紙本書則是商業理財、童書、文學小說，兩者差異不大；此外，在電子書部分，飲食、醫療保健類在暢銷新書帶動下異軍突起，像《一起帶．冷便當》、《代謝力UP減醣好好》、《修身顯瘦の零位訓練》等，泛生活風格類書種業績成長超過4倍，直逼商業理財，後勢看好。

▲樂天Kobo發表最新閱讀器Kobo Libra H2O，分別有黑、白兩款。（圖／樂天kobo提供）

樂天Kobo電子書則是正式發表最新電子書閱讀器「Kobo Libra H2O」，主打擁有7吋輕巧螢幕，8G儲存空間平均可容納6,000本書，並具備四面旋轉、防水功能以及符合人體工學的持握設計，還有利於單手翻頁的實體按鍵，重量僅192克，除經典黑色機款，此次特別推出白色機款。

樂天Kobo觀察，根據閱讀器租借體驗活動數據顯示，在台灣讀者方面，近5成讀者年齡分布在31～35歲區間，最常使用時間介於下班到睡前，其次為週末假日。而吸引讀者選購的原因，主要是機身輕巧攜帶方便，其次是低藍光保護眼睛，最後則是有效節省家中藏書空間，顯示出現代人在藏書空間與隨時閱讀的方便性，最受重視。