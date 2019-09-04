員林分局警友會主任告別式　捐2輛救護車遺愛人間

▲員林分局警友會辦事處主任告別式捐2輛救護車。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林警分局警友會辦事處主任曾崧正日前辭世，家屬為圓滿生前遺願，購置救護車2輛捐贈彰化縣消防局，4日上午告別式中辦理捐贈儀式，由彰化縣長王惠美帶領消防局警義消同仁前往公祭會場致哀、接受捐贈並致贈感謝狀，表揚善行義舉，場面莊嚴隆重。

▲員林分局警友會辦事處主任告別式捐2輛救護車。

曾崧正2016年曾捐1輛救護車給新竹縣政府消防局，2018年11月得知彰化縣消防局永靖分隊及大村分隊救護車老舊需要汰換，立刻購買2輛最新型福斯救護車，且配備12導程心電圖機及自動心肺復甦機最新儀器，總金額高達新台幣750萬，為紀念母親還特別將捐贈車輛命名為「愛蓮2號」及「愛蓮3號」。今年8月救護車完成進口改裝準備交給消防局之時，卻突然去世，家屬選在告別式這一天舉辦捐贈儀式，希望曾崧正慈悲助人的精神能夠永遠伴隨著救護車，繼續服務社會、回饋鄉里、造福人間。

曾崧正出生於1964年，家中共有5名兄弟姐妹，排行老么，自幼喪父但受母親兄弟姊妹疼愛，與林淑靜婚後育有1男2女，子女於家中經營餐廳事業有成，父慈子孝，三代同堂家庭和樂。年輕時於美利達公司工作，其後自行創業，先後成立相館、廣告公司、富億揚實業有限公司，從事建築建材批發經營事業有成，擔任過僑信國小家長會長、文興高中家長會長、員林青商會會長、員林警友會辦事處主任，一生服務無數、熱心公益，是子女眼中的好爸爸、妻子的好丈夫、更是所有好友眼中所尊重的善人。

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