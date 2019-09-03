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汐止勇警追攔拒檢機車殉職　中秋節辦告別式網號召護送最後一程

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▲▼汐止警薛定岳追緝拒檢騎士殉職。（圖／翻攝爆廢公社、資料照）

▲ 汐止警薛定岳追緝拒檢騎士殉職。（圖／翻攝爆廢公社、資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

勇警薛定岳為了攔查拒檢的機車，8月28日一路從汐止狂追到基隆，過程中卻遭到王嫌惡意衝撞，導致他失控撞上分隔島喪命，也讓許多民眾對薛警的犧牲感到不捨，29日移靈回到彰化伸港鄉公墓，也訂於9月13日中秋節當天舉辦告別式，汐止警分局員警也將南下為維護治安拚搏的好同事送最後一程。

薛員從警以來表現優秀，曾於2014、2016年、2017年獲得警局表揚，為好人好事代表，年僅31歲的他日前才剛拍完婚紗照，準備要結婚，孰料，如今卻因公不幸身亡，令家屬、親友都悲痛不已。

▲▼ 勇警薛定岳回到彰化老家 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲ 汐止警薛定岳回到彰化老家。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

薛警家人也在30日發表對外聲明，感謝社會各界及媒體朋友關心，家屬目前心情難以平復，不願接受採訪。尤其對於檢察官諭令犯嫌5萬交保，後改以限制住居的處分，家屬無法接受。

並認為定岳為追緝犯嫌，不顧自身安危，為的就是打擊不法、除暴安良，今天發生這種憾事，家人肝腸寸斷、悲傷欲絕，警察因公執法遭受歹徒以暴力挑釁危害生命，卻無法以嚴厲法律制裁作為後盾，往後善良百姓之安全如何保障？希望法律能嚴懲，不希望有警察再發生這種憾事。

如今網友們得知薛警即將要在13日中秋節當天舉辦告別式，已經在彰化地區臉書群組號召，不僅如此汐止警分局長及員警多人也將特地南下，一起聲援薛警的犧牲，護送他安詳一路好走。

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