月底前辦聲援香港活動　黃之鋒：盼台灣民眾支持

▲黃之鋒拜會台北市時代力量黨團。（圖／林穎孟辦公室提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

香港眾志秘書長黃之鋒與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉4日上午拜會時代力量台北市議會黨團林穎孟、黃郁芬、林亮君等市議員。黃之鋒呼籲台灣民眾在10月1日前走出來，支持聲援香港活動，讓香港不會孤單、走下去。

黃之鋒赴北市議會交流，感謝台北市議員在台北連儂牆有很大幫忙，黃之鋒強調，會與不同黨派的政治人物，不管是民進黨、國民黨或時代力量，分享香港抗爭活動，香港抗議會持續到10月1日大陸國慶，9月28、29日全球會有支持香港民主選舉活動，也希望有更多台灣朋友，可以在10月1日前走出來，讓香港不會孤單走下去。

朱凱迪則說，中共對於哪個地方的大動員有感覺到壓力，其實除了香港以外，就是台灣，所以希望可以釋放訊息，繼續讓更多台灣人民知道，除了在連儂牆貼支持，一大群人總動員出來，集體的力量是很重要的。黃之鋒也認為，比起泰國、馬來西亞1萬人出來抗議北京，台灣1萬人支持香港，北京政府壓力一定比較大。

此外，朱凱迪也提到，自己看台灣電視，感覺到台灣人民在關注香港運動時，都比較集中在警方暴力問題，但是可能有其他問題與台灣相關，比如說香港市民現在到全世界辦活動，包括到台灣也要戴口罩，因為中共已經建立起覆蓋全世界的監控網絡，若香港人在台灣或香港參與示威相關活動，就會擔心自己被拍下來，去大陸被扣留、禁止出境，不斷有個案發生。

朱凱迪指出，香港運動過程中，產業界、商業界遇到前所未有的白色恐怖，國泰航空公司員工不但在工作時間內，不能提到任何運動有關，下班後臉書也不能有任何支持，否則恐遭同事、乘客舉報，中共施壓香港最大航空公司，施行白色恐怖，而香港航空飛機也會飛到大陸領空，可以有理由對員工進行政治審查。

黃之鋒憂心，未來會蔓延到中華航空、長榮航空，因為有航班飛過大陸領空是相當常見的事情，有可能在台灣也出現。至於屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居在過境深圳疑似也被失蹤，黃之鋒說，不管台灣大學生放暑假回香港，被警察抓起來，或是看到台灣人進入大陸，人身安全問題也是非常嚴重。