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陳明文掉300萬扯出一籮筐　他們涉貪躲檢調…高鐵收回扣、燒百萬美金

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▲▼民進黨立委陳民文遺失300萬現金在高鐵上，事件經媒體報導後遭影射是政治獻金。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委陳明文遺失300萬現金在高鐵上，事件經媒體報導後遭影射是政治獻金。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委陳明文3日在高鐵上掉落一箱300萬現金，引起軒然大波，事後陳明文兒子陳政廷表示，300萬現金是要菲律賓開創珍珠奶茶店用的，不過引來不少外界質疑。這也不免令外界想起，過去前行政院秘書長林益世、以及前立法院秘書長林錫山陷入貪污案件，為了躲避檢調調查贓款，還使出燒錢、藏水池，利用障眼法不留證據，但最後仍難逃法網。

林益世索賄被揭穿　母急燒美金、現鈔丟水池

2012年時任行政院秘書長的林益世遭週刊爆料索賄8300萬，特偵組為追查贓款特地南下到高雄到林益世老家搜查，但卻一無所獲，之後林益世的媽媽沈若蘭才坦承，把1800萬的現金用行李箱裝起來，丟進家中池塘，另外還有100萬美金現金，在家裡用金爐燒掉了。

林益世因這起貪汙案件，被依「財產來源不明罪」判刑2年定讞，於去年9月底發監執行。

▲▼林益世2018年9月28日上銬發監。（圖／記者邱中岳攝）

▲林益世2018年9月28日上銬發監。（圖／記者邱中岳攝）

林錫山涉貪搭高鐵收回扣　檢調跟監宛如間諜片

2016年時任立法院秘書長林錫山爆出貪汙案，非法取得上億元的不法金額，檢調單位為了搜查證據長期佈線跟監，發現林錫山暗中和廠商約好，在高鐵車廂的某坐位上，留下一個黑色手提箱，待對方上車後再取走。

林錫山當時從台北彰化來回，並跟一名男子約好在新竹站取款，高鐵到站後男子神秘兮兮的坐到指定位置，並留下一個黑色手提包給林錫山，之後就在桃園站下車，整趟轉交贓款的過程不到17分鐘，彷彿間諜片情節。

林錫山被控以洩漏標案、綁標方式協助廠商取得立院採購案，並收受賄款，另被查獲2.4億元來源不明財產；最高法院11日駁回林的大部分上訴，林累計判刑36年定讞，已於7月19日到台北地檢署報到發監。

▲▼貪污收賄近3千萬元定讞　立院前秘書長林錫山報到發監。（圖／記者劉昌松攝）

▲立院前秘書長林錫山報到發監。（圖／記者劉昌松攝）

陳明文搭高鐵忘300現金　兒急澄清「要去菲律賓創珍奶店」

高鐵在3日傍晚拾獲一只裝有三百萬元行李箱，後經查發現失主是立委陳明文，而他的兒子陳政廷隨後透過聲明稿證明此事，他表示父親搭乘高鐵北上與他吃飯順道要將該筆錢給他，結果吃飯時看到他的臉才想起把錢忘在高鐵車廂，後來他才趕往高鐵認領行李箱。

由於遺失金額數字龐大引來質疑是否為政治獻金？對此，陳政廷出示與菲律賓方面聯繫的報價單及對話紀錄自清，他說自己身上沒有信用卡，在菲律賓也沒有開戶，300萬現金是要用來在台灣買一些煮茶的器具再運往菲律賓，剩下的錢則是要兌換成美金，再透過菲律賓的代辦公司幫忙開設戶頭，之後才能匯款。

▲▼立委陳明文。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委陳明文。（圖／記者翁伊森翻攝）

300萬現金失竊案事隔一天後，陳明文4日透過國會辦公室聲明，強調十分單純之遺失物尋回事件，卻遭特定媒體不斷渲染擴張，並配合選舉競爭對手及國民黨部分人士，不斷捏造子虛烏有內容，「誣指不當政治獻金或金流，將會提出告訴。」

▲▼高鐵,返鄉,人潮,上車。（圖／記者周宸亘攝）

▲ 高鐵。（示意圖／ETtoday資料照）

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