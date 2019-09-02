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爆乳「偽娘」一夜情榨乾！全台7男受害　男女通吃10多年

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記者柯沛辰／台北報導

31歲男子張威欽以「偽娘」之姿行騙全台，2017年4月起先在網路上尋找目標，再藉碰面約會時，偷走對方包包或貴重物品。台北地院審理後，近期依7件竊盜、3件偽造文書、3件侵占及3件詐欺等罪，一共16案合併判處2年徒刑不得易科罰金，須入獄服刑，另1年10個月則可易科罰金。全案可上訴。

張威欽有詐欺、竊盜、偽造文書多項前科，早從2007年開始就多次在交友網站約砲，待激情過後再下藥迷昏對方、洗劫財物，受害者高達10多人，一度入監服刑。豈料他出獄後不知悔改，仍時常身穿一襲低胸女裝，露出「事業線」，再藉約會、開房之際洗劫受害人。

▲豐胸偽娘行騙全台　色誘多金男洗香香劫50萬（圖／翻攝自台中警方）

▲張男身高170公分，但皮膚白皙、聲音纖細，落網時還身穿爆乳裝。（圖／警方提供）

張威欽供稱，雖然他平時對外宣稱已經變性，也擔任第三性公關，但只是定期注射女性荷爾蒙，維持豐滿上圍，尚未進行變性手術，仍保有男性性徵。日前媒體報導，稱張男是全台最會「乾洗」、男女通吃長達10多年的「爆乳偽娘」。

張威欽今年4月因案落網後，檢方又接獲報案，追加起訴至16案，包括張前年8月與羅姓男網友投宿北市GS HOTEL旅店，偷走黑色皮夾及iPhone；同年11月相約林姓男網友在士林夜市見面，轉往威秀影城看電影，趁對方上廁所時，將對方託付保管的包包偷走，得手24萬元；同年同月份，張在北市U2 MTV忠孝館偷竊邱姓男網友皮夾，並盜刷信用卡。

除了偷竊、盜刷，張威欽去年1月在西門町沙龍店內染髮時，趁機偷取楊姓店員外套內的8萬5000元；前年10月在北市南機場夜市假意幫王姓路人提行李，再趁其不備直接將行李帶走，盜刷其銀行帳戶內1萬3000元現金，用以吃喝玩樂；前年4月，張向周姓友人借了Superdry外套遲遲不還；另外，張也藉口買貴金屬，向銀樓詐財1萬多元。

▲▼ 第三性穿短裙提名牌盜刷被逮　身背10條罪嫌遭6地院通緝▲。（圖／翻攝自「爆料公社」）

▲張男被稱為全台最會「乾洗」的偽娘，犯案資歷高達10年。（圖／爆料公社）

判決指出，張威欽前年11月向北市某服飾店搭訕蘇姓業者，相約外出用餐、看電影及按摩，還一起投宿飯店過夜。期間，張趁機偷走9張信用卡、金融卡、現金1萬7000元，以及SONY、iPhone 8 PLUS等2支手機，甚至偷走服飾店鑰匙，事後再潛入偷走Chloe、Gucci 等6個名牌包及一件皮草圍巾，要價37萬多元，再持卡盜刷。

台北地院今年審理期間，張男還嘻嘻哈哈，在庭上大開玩笑、談笑風生，不見悔意。法官認為，張男正值青壯，卻不思以正當方法賺取錢財，早有多起前科，至今也未賠償受害人，因此依竊盜、詐欺、偽造文書罪判易科罰金部分應執行1年10個月，不得易科罰金部分則應執行2年；全案仍可上訴。

▲▼爆乳「偽娘」一夜情榨乾！全台7男受害　雙性通吃10多年。（圖／東森新聞）

▲▼張男妝前妝後差很大，不少人都受騙上當。（圖／東森新聞）

▲▼爆乳「偽娘」一夜情榨乾！全台7男受害　雙性通吃10多年。（圖／東森新聞）

ET快訊
超兇「偽娘」一夜情榨乾！全台7男受害　男女通吃10多年
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