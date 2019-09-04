台灣成為亞洲人權燈塔！「國際人權博物館聯盟亞太分會」正式成立



▲全世界第2個！「國際人權博物館聯盟亞太分會」在台正式成立，台灣將成為「亞洲的人權燈塔」。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

台灣將成為亞洲的「人權燈塔」！國際人權博物館聯盟（FIHRM）主席大衛．佛萊明（David Fleming）3日於國際博物館協會京都大會（ICOM Kyoto）會場上正式宣布，台灣的「國家人權博物館」將成為「國際人權博物館聯盟亞太分會」（FIHRM-AP），這是聯盟繼前年成立拉美分會後，在全世界成立的第2個分會。

文化部所屬的「國家人權博物館」正式成立「國際人權博物館聯盟亞太分會」（Federation of International Human Rights Museums – Asia-Pacific，簡稱FIHRM-AP）。文化部長鄭麗君表示，這是台灣人權運動的一大步，期許台灣能夠成為「亞洲的人權燈塔」。

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國家人權博物館的成立，自2002年總統府設立人權紀念館籌備處，文建會規劃景美園區並將全區登錄為歷史建築，綠島園區亦正式啟用，文建會於2011年成立國家人權博物館籌備處後，立法院在2017年11月28日三讀通過《國家人權博物館組織法》。

歷經16年的努力，國家人權博物館終於在2018年5月18日「國際博物館日」正式揭牌成立，成為亞洲地區第一座於威權統治創傷遺址上設立的國家級博物館。《國家人權博物館組織法》明定，人權館主掌業務，包含辦理威權統治時期人權相關史料檔案的典藏、研究、展示及教育推廣，白色恐怖綠島和景美兩紀念園區的經營管理，人權歷史與文化教育及相關出版品的編纂發行，以及協助當代人權理念實踐推廣之組織發展及國內外相關博物館交流合作。

國家人權博物館自去年底即透過文化部政務次長、中華民國博物館學會蕭宗煌理事長聯繫，積極與國際人權博物館聯盟（FIHRM）聯絡籌組亞太分部事宜，終於在今年9月3日國際博物館協會京都大會上，由聯盟主席大衛．佛萊明正式宣佈成立，是我國人權理念實踐推廣及國際交流的重要里程碑。



▲左起：國家人權博物館館長陳俊宏，文化部政務次長、中華民國博物館學會理事長蕭宗煌，國際人權博物館聯盟主席大衛．佛萊明(David Fleming)。

國際人權博物館聯盟主席大衛・佛萊明表示，聯盟作為全球性組織經營不易，2年前決定設立亞太分會，須涵蓋不同語言及文化，由衷感謝獲得台灣文化部支持，得以順利設立亞太分會，「特別是台灣人權工作在國際上表現十分傑出，亞太分會選址於台灣的國家人權博物館成立是不二選擇。」他曾參觀過國家人權博物館景美及綠島二白色恐怖紀念園區，相信未來聯盟亞太分會定能帶動亞太地區更多有關人權議題的討論。

國際人權博物館聯盟（FIHRM）是國際博物館協會（International Council of Museums，簡稱ICOM）的重要附屬組織。國際人權博物館聯盟於2010年成立，以倡導國際人權理念的實踐，凝聚世界各地人權博物館、組織、協會力量為目標，關心各類人權議題，期待能以聯盟成員之間的相互合作，建構人權理念得以實踐的良善環境，並促進以人權作為普世價值。

國際人權博物館聯盟亞太分會（FIHRM-AP）將會作為推動台灣人權工作，促進台灣與國際人權博物館及組織接軌的重要平台，並傳達台灣與國際社會共同守護自由民主制度、實踐人權價值的決心。

人權館將以台灣人權奮鬥歷史經驗為出發，集結亞太地區人權博物館、博物館從業人員、人權組織及工作者，以及社會大眾力量，一同面對亞太地區曾經歷殖民、戰爭、種族滅絕、獨裁及威權統治等人權遭受迫害的歷史，勇於揭露及還原歷史真相，推動轉型正義，進而修復歷史傷痕，展開和解對話，將負面的文化資產轉化為當代的民主及人權資產，成為未來世代永續發展的和平基礎。

此外，國際人權博物館聯盟亞太分會（FIHRM-AP）未來更將邀請各國共同關注世界各地，特別是在亞太地區險峻的人權處境，像是貧窮問題、童工、跨國企業勞力剝削下的血汗工廠、人口販運、宗教衝突、種族歧視及滅絕、境內流民、國際難民、移工、女性遭受性別歧視及暴力、性少數迫害等亟需國際社會高度重視的人權課題，建構以人權為核心之博物館價值及人權文化路徑，推動當代人權理念的實踐。