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中山高南向305.6公里死亡車禍　載柚貨車翻覆路肩乘客喪命

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▲31歲廖姓姓男子所駕自小貨車載運柚子，行經國道一號南向305.6公里，疑似操作不當失控翻覆於外側路肩，造成53歲呂姓乘客受傷，經送醫急救無效死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲31歲廖姓姓男子所駕自小貨車載運柚子，行經國道一號南向305.6公里，疑似操作不當失控翻覆於外側路肩，造成53歲呂姓乘客受傷，經送醫急救無效死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１部由31歲廖姓姓男子所駕自小貨車，載運柚子，9月2日上午行經國道一號南向305.6公里，疑似操作不當失控翻覆於外側路肩，事故造成53歲呂姓乘客斷臂受重傷，經送醫急救無效死亡，國道警方案發後在事故現場管制外側車道及外側路肩進行拖吊作業，現場於12時08分排除，全案由國道警察第四大隊偵辦中。

▲31歲廖姓姓男子所駕自小貨車載運柚子，行經國道一號南向305.6公里，疑似操作不當失控翻覆於外側路肩，造成53歲呂姓乘客受傷，經送醫急救無效死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，9月2日上午10時18分許，國道一號南向305.6公里處發生死亡交通事故，1部由31歲廖姓男子所駕自小貨車，載運柚子行經該處時，疑似操作不當失控翻覆於外側路肩，車體嚴重變形毀損，右前座54歲呂姓男子右手臂被壓在車外斷臂，消防人員雖連同斷臂送奇美醫學中心急救，奇美急診醫療團隊急救30分鐘後，中午宣布急救無效身亡，事故發生，造成外側車道及外側路肩交通受影響。

▲31歲廖姓姓男子所駕自小貨車載運柚子，行經國道一號南向305.6公里，疑似操作不當失控翻覆於外側路肩，造成53歲呂姓乘客受傷，經送醫急救無效死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊據報，派員到場管制交通，進行勘查測繪蒐證，並進行拖吊排除障礙作業，現場於中午12時8分許排除障礙，恢復該路段交通。

▲31歲廖姓姓男子所駕自小貨車載運柚子，行經國道一號南向305.6公里，疑似操作不當失控翻覆於外側路肩，造成53歲呂姓乘客受傷，經送醫急救無效死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方初步調查，廖姓駕駛人未受傷，經酒精檢測無酒精反應，全案肇事原因及相關責任，由四大隊刑事組及新營分隊調查偵辦中。

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