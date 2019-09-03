北投單親媽撞違規車腦死…11年男友輕喚戴戒：我們終於能結婚　器捐12部位創紀錄

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記者葉國吏／綜合報導

台北市北投區北投路8月22日發生一起嚴重車禍，一輛藍色自小客車違規在雙黃線迴轉，導致後方32歲的王姓單親媽媽清潔隊員閃避不及，遭撞後腦死，留下2名兒子。王母忍痛捐出愛女肝臟等12項器官及部位，極可能創下台灣最多器捐紀錄，預計將有數十名患者得以受惠。

▲單親媽遭撞不治器捐。（圖／翻攝台北之北投幫／翻攝自死者臉書）

這起車禍發生在22日上午早上10點左右，當時駕駛藍色自小客車的駕駛在雙黃線違規迴轉，導致後方騎乘機車的王姓女清潔隊員閃避不及撞上，導致對方連人帶車摔在地上，神情相當痛苦。

事件發生後，王女的姊姊先在臉書上替妹妹集氣，「妹妹目前昏迷指數只剩三，還有兩個小孩需要靠他，希望大家可以幫忙集氣，讓他醒過來，度過難關，謝謝大家…」到了25日，王女的姊姊再度出面表示，妹妹已經離開人間，家屬同意器捐，準備進行手術了，「謝謝大家這幾天的集氣…」不過最後仍不從人願。

▲王女姊姊在臉書替她集氣，希望妹妹能盡早醒來。（圖／翻攝台北之北投幫）

根據《自由時報》報導，在王女器捐之前，與她交往11年的林姓男友也到病房與王女穿上紅色情侶裝，替她帶下婚戒說：「我們終於可以結婚了，請妳快點醒過來，我挑的戒指妳還喜歡嗎？」讓在場的王女母姊、護士都不禁動容。