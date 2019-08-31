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高雄阿伯開車衝入民宅…「來回暴衝5次」撞壞8車　傻眼：我有煞車啊

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄市左營一名79歲江姓老翁想要將車子停進自家車庫，但不曉得是誤踩油門還是煞車失靈，車子突然加速衝入透天厝一樓室內，接著還前後來回猛撞至少5次，波及路邊汽機車共造成8輛車受損。老翁供稱自己當時有踩煞車，質疑是煞車失靈才會釀禍，詳細肇事原因仍有待警方調查。

監視器影像清楚可以看見，江姓老翁坐上駕駛座想要移車開進屋內停放，但下一秒銀色轎車就突然加速衝入屋內，接著又快速「倒退嚕」狠狠撞上路邊的車輛，隨即又再次往前一頭撞進屋內冒出濃濃白煙，誇張的場面讓目擊路人瞬間傻眼，鄰居衝出來查看後也立刻報警。

▲▼高雄老翁駕車失控衝撞民宅。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼高雄老翁駕車失控衝撞民宅。（圖／記者洪正達翻攝）

▲江姓老翁駕車失控衝入自家車庫。（圖／記者洪正達翻攝）

從另外一個角度來看，駕駛疑似誤踩油門撞入民宅，接著前前後後來回撞了5次，整起車禍總共造成5輛汽車、3輛機車受損。江姓老翁說：「我要讓人家出去啦，結果……那個煞車煞不住唉，怎麼煞都煞不住，我就覺得完蛋了，煞不住了」、「不是油門唉，我踩的是煞車。」

事故現場大門被撞毀、地上滿是玻璃，還有長長的煞車痕跡跟保險桿殘骸，由於當時煞車產生大量的白煙，鄰居報案一度誤以為是發生火災，所幸整起事件沒有任何人受傷。江姓老翁事後質疑是煞車失靈才會釀禍，但詳細肇事原因仍有待警方調查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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