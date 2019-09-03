桃園青年「有頭鹿」！　鼓勵職場實習縮短學用落差

▲鄭文燦表示，青年職場實習是世界趨勢。（圖／市府提供，下同。）

記者楊淑媛／桃園報導

鼓勵青年學子在未踏出校門前，即進入職場實習，桃園市政府勞動局成立「有頭鹿」職能訓練場職訓及職能培力整合平台，與16家優質企業合作，提供100位青年參與實習計畫，實習期滿的學子，3日應邀出席成果分享競賽暨座談會表示，暑期實習不但可賺取學費，還可獲得職場經驗，縮短學用落差，收穫很大。





勞動局指出，參與該計畫的事業單位，每任用1名實習青年，市府補助職場實習補助費10,000元；事業單位導師每指導1名實習青年，補助訓練指導費5,000元。市長鄭文燦出席這場桃園「有頭鹿」職能訓練場「2019年度青年職場實習計畫實習成果分享競賽暨座談會」時表示，青年職場實習是世界趨勢，利用暑假期間前往職場實習，幫助青年朋友踏入社會、縮短學用落差、提早體驗職場生活。

另外，市府也持續推動「三讚方案」，包括「就業讚－桃園青年安薪就業讚方案」，參與該方案穩定就業者最高可領取2萬1,000元之就業獎勵金；「學習讚－青年自主學習方案」補助設籍桃園市青年參加國內大專院校推廣教育學分班之學分費，最高補助1萬5,000元；「證照讚－桃園青年技術士證照獎勵方案」，鼓勵桃園市青年考取勞動部的證照，考取甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元及8,000元之獎勵金。

包括市議員黃家齊、市府勞動局長陳靜航、就業服務處長劉玉儀、青年局副局長涂淳惠、桃園副區長胡美華等均一同出席活動。