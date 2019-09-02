屏東「單身及婚育租金補貼」9/2起開辦　單身最高補貼2600元

▲屏東縣政府開辦「單身及婚育租金補貼」，9月2日 起受理 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）
記者陳崑福／屏東報導
屏東縣政府2日起至9月27日止辦理「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」，提供單身青年每月最高補貼2600元、婚育家庭每月最高補貼3000元，期盼藉此減輕單身、新婚育兒家庭於本縣租屋的負擔。
這次補貼方案，主要受惠民眾，分為20歲到40歲戶籍內無直系親屬的單身青年、2年內新婚、育幼未成年子女等3類，家庭成員每人每月平均所得低於3萬零970元，且家庭成員均無自有住宅等資格，即可提出申請。
縣府表示，這次補貼方案預計補貼單身青年為433戶、新婚育兒家庭為281戶，共計714戶，依據申請人家庭之所得、育有未成年子女數等條件，採評點制順序決定補貼，民眾可於受理期間，填具申請書，檢附、戶口名簿、租賃契約書影本、郵局存摺影本、房屋登記資料(可逕向地政事務所申請二類謄本)到府辦理外，也提供郵寄和線上申請多元管道方便民眾申請，相關資訊可上屏東縣政府網站(https://www.pthg.gov.tw/planeab/cp.aspx?n=0D42807CAAFED72C&s=11D40772EB4B6DB2)查詢或電洽(08)7320415轉分機3324、3326、3328諮詢。