屏東「單身及婚育租金補貼」9/2起開辦　單身最高補貼2600元

9月開始全台將有多項攸關「你我荷包」的新措施上路！舉凡交通、交通的新罰則、新補助等等，例如9月起新北市電動車停車不再免費；雙北超商、連鎖咖啡店騎樓禁菸開罰；單身青年與婚育家庭可享租金補貼。另外，喜歡出遊的人絕對不能錯過的「秋冬旅遊補助」。《ETtoday新聞雲》整理為您整理出「91新制懶人包」，讓您一次看懂，一起省錢拚經濟！