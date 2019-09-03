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LINE推「美圖軟體」新功能！　熊大、兔兔、莎莉直接裝飾照片

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▲LINE推「美圖軟體」新功能！　熊大、兔兔、莎莉直接裝飾照片。（圖／翻攝LINE）

▲LINE又推新功能。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE近來有不少大變革，相信iOS用戶這幾天已經發現「主頁」版本更新，並隨著iOS 9.15.0版本更新，LINE這次又推出新功能，也就是首次開放使用貼圖與表情貼裝飾照片和影片，讓可愛的熊大、兔兔、莎莉都能出現在自己的照片當中，只是目前還是iOS用戶先行，Android用戶要再稍等。

▲LINE推「美圖軟體」新功能！　熊大、兔兔、莎莉直接裝飾照片。（圖／翻攝LINE）

▲莎莉直接裝飾照片。（圖／翻攝LINE）

LINE這次更新的iOS 9.15.0版本，主要是之前已經預告過的「主頁」模式全新登場，把原本的「好友」頁面改名稱為「主頁」，將「好友」變成子頁面，並透過左右橫向滑動，讓用戶可以瀏覽官方帳號、服務、貼圖、主題等常用服務列表。

▲LINE推「美圖軟體」新功能！　熊大、兔兔、莎莉直接裝飾照片。（圖／翻攝LINE）

▲自由選擇喜歡的貼圖裝飾照片。（圖／翻攝LINE）

同時，LINE首度開放使用貼圖與表情貼裝飾照片和影片，讓用戶在編輯照片時，可以使用已購買的LINE貼圖或是LINE表情貼裝飾，甚至可以在編輯影片時，加入文字、購買的LINE貼圖及LINE表情貼，僅部分商品不適用，而且目前只有iOS版本開放這項新功能。

▲LINE推「美圖軟體」新功能！　熊大、兔兔、莎莉直接裝飾照片。（圖／翻攝LINE）

▲饅頭人直接裝飾照片。（圖／翻攝LINE）

記者實測，只要在聊天室中點選圖片的圖標，然後選擇自己要編輯的照片或影片，記得輕觸的點是「小縮圖的中間」，然後開啟編輯頁面，就會看到右上角的表情圖示，接下來就可以自己選擇喜歡的貼圖放進照片中，還可以用手指來拖曳擺放位置，以及放大縮小圖示，而且不限只貼一張。

操作步驟如下：

▲LINE推「美圖軟體」新功能！　熊大、兔兔、莎莉直接裝飾照片。（圖／翻攝LINE）

▲點選圖片的圖標，然後選擇自己要編輯的照片或影片。（圖／翻攝LINE）

▲LINE推「美圖軟體」新功能！　熊大、兔兔、莎莉直接裝飾照片。（圖／翻攝LINE）

▲自己選擇喜歡的貼圖放進照片中。（圖／翻攝LINE）

▲LINE推「美圖軟體」新功能！　熊大、兔兔、莎莉直接裝飾照片。（圖／翻攝LINE）

▲LINE新功能可以創造出各種有趣的照片。（圖／翻攝LINE）

▲LINE推「美圖軟體」新功能！　熊大、兔兔、莎莉直接裝飾照片。（圖／翻攝LINE）

▲只要是自己購買的貼圖都可以使用在照片中，僅部分不支援。（圖／翻攝LINE）

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