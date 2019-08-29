「LINE生日賀卡」功能升級　快來試試「私人生日賀卡」、「氣球祝福特效」

▲「LINE生日賀卡」功能大升級。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（29）日宣布，只要將LINE更新到Android / iOS 9.13.0(含)以上，就會有生日賀卡的新功能出現，包括「私人生日賀卡」、「氣球祝福特效」，還可以在前一天先寫好生日賀卡並預約傳送。

▲LINE推出「私人生日賀卡」新功能。（圖／LINE提供）

「LINE生日賀卡」在貼文串的第一個新功能，就是可以設定生日賀卡為「私人」或「公開」，像是當LINE朋友生日時，想要傳送自己內心最深處的感謝與祝福，但又不想被別人看到的話，就可以在寫卡片的時候，設定「只向壽星公開」。

▲「LINE生日賀卡」在貼文串推出三大新功能。（圖／LINE提供）

貼文串的第二個新功能，則是可以在前一天先寫好生日賀卡並預約傳送，尤其是想要讓壽星好友在凌晨12點就能準時收到生日祝福，就可以先設定好生日賀卡，而且預約傳送，不用怕被好友提前看到，還可以壽星第一時間感受到你的重視程度。





▲「LINE生日賀卡」可以選擇私人或是公開。（圖／LINE提供）

貼文串的第二個新功能，就是「LINE生日賀卡」在送出生日卡後，還可以再次編輯內容，特別是有時候打字手快，送出賀卡才發現有錯字的話，LINE還貼心新增送出後的編輯功能，讓用戶隨心所欲編輯送給壽星好的的生日祝福。

▲「LINE生日賀卡」新增「氣球祝福特效」。（圖／LINE提供）

個人檔案則是新增歡慶生日的氣球特效，只要在生日賀卡上「點擊氣球圖示」，就會飄出生日氣球的特效祝福，每個人最多可以對同一個用戶傳送100個祝福特效，舉例來說，當媽媽生日的時候，就可以傳18個氣球特效，祝福媽媽永遠貌美如花似18歲，還可以從壽星的LINE個人檔案，進入他的生日貼文串。

▲快來設定自己的生日。（圖／LINE提供）

LINE在2017年推出生日賀卡功能，主要是「生日投稿」、「送上祝福」，就可以在LINE好友的動態消息中，用塗鴉、照片、影片或拼貼，來給好友生日祝福的卡片，如果想要讓好朋友知道自己的生日，就要在個人檔案中設定生日。

▲設定完生日別忘了打開「顯示我的生日」。（圖／LINE提供）

實際操作的方式，其中Android系統，從「主頁」開始點選右上角「設定」的小齒輪圖標，然後點選個人檔案，設定「生日」，至於iOS系統，則是從「好友」頁面，開始點選右上角「設定」的小齒輪圖標，然後點選個人檔案，設定「生日」，並提醒大家要把「顯示我的生日」打開。