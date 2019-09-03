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Mate 30恐少Google服務影響電信業者上架意願？分析師：值得觀望

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▲華為將推出自美國出台禁令後首支旗艦手機，不過可能無法提供Google的操作系統和相關應用程式。（圖／路透）

▲華為9/1將在德國慕尼黑舉辦Mate 30發表會，對於該系列手機是否繼續採用Google GMS成為外接關注焦點。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

華為日前確定將在德國慕尼黑正式發表最新商務旗艦機種HUAWEI Mate 30，不過囿於美方對於華為禁令的影響，外界皆好奇這次的Mate 30系列是否將可會得Google服務的支援；對此資策會資深產業分析師韓文堯指出，如果確定Mate 30不能使用Google GMS（Google行動服務），那麼會有許多電信業者會選擇不上架，但是事實上現在華為手機有許多動態都值得觀望。

現階段許多人關心的是，倘若Mate 30無法繼續獲得YouTube、Gmail等Google服務支援，那麼將會影響自己的購機意願；而根據目前美國商務部所寬限的90天禁令，明文指出華為推出的終端手持裝置，必須要是今年5/16以前上市的產品才能繼續獲得Google GMS的更新。

不過有趣的是，韓文堯指出，華為在5/16後所推出的某些手機產品依然可使用Google GMS；原因不知道是因為美國商務部的禁令「太鬆」，還是當初所定義的「5/16前」，指的是機種與Google簽約的時間。

韓文堯表示，假設華為早在兩年前就已規劃好Mate 30的推出時程，並早已與Google簽約使用Google GMS，那麼Mate 30可能就可以繼續使用Google服務。

但倘若這次Mate 30所採用的是自家推出的鴻蒙系統將會對華為帶來哪些影響？韓文堯認為，如果是面對大陸市場，那麼採用鴻蒙與否都沒有差別，因為在大陸本來就不能使用YouTube、Gmail等Google服務。

不過鴻蒙若是要走到海外市場所要面對的挑戰就會相當大；因為目前華為框架尚未被市場所信任，且華為仍需要花時間與各國電信業者耕耘合作，再加上消費者時常使用的第三方應用程式是否將與鴻蒙無縫接軌，這也都成為消費者選擇產品的關鍵。

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