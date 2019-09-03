咖啡店超暗黑「髒杯子環保法」　垃圾桶內挖出裝下一杯…網看完吐滿馬桶！

▲泰國咖啡店家咖啡杯挖出重複使用。（圖／翻攝自臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人到國外旅遊，部分人會自備環保杯之外，大部分的人還是會使用當地店家所提供的飲料容器，但近日泰國一間咖啡廳就遭到踢爆，該店員工都會將垃圾桶內的「使用過咖啡杯」隨意清洗之後，再繼續給一位顧客重複使用，影片流出後引發大批網友砲轟。

在流出的影片中，為泰國曼谷鬧區的一間「亞馬遜」咖啡廳（Cafe Amazon），這間店遭到踢爆員工都會將垃圾桶內的杯子挖出後，大約沖洗一下重複給下一位客人坐使用。畫面中可以看到店內的女員工一邊聊天、一邊將垃圾桶內的杯子挖出，接著在水龍頭下揮兩下，在排放好準備利用。

▲店員一邊聊天一邊若無其事的洗杯子。

店家無良行為被揭發後，立刻遭到當地網友砲轟，因為不僅是觀光客就連當地居民也都會到該店購買咖啡，業者也立刻發出道歉聲明，強調是分店「自己的作業程序」並非公司指示這樣做，目前該分店已經被停業三天，但消費者仍無法接受。

不少網友看到影片也留言表示，「這種環保概念真的很前衛呢！」、「請問這到底誰敢喝？」、「這樣點黑咖啡，會不會有拿鐵或是其他的味道？」、「衛生觀念真的太差！」、「省錢也不是這樣！」、「看得真的令人作噁」